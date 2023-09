Neymar zaczynał karierę bardzo wcześnie i już w wieku dwudziestu lat był najbardziej obiecującym piłkarzem na świecie. Po tym, jak w życiu Brazylijczyka pojawiła się Bruna Biancardi, kibice mieli nadzieję, że piłkarz w końcu się ustatkuje i ułoży sobie życie u boku modelki. W kwietniu bieżącego roku zakochani poinformowali, że za kilka miesięcy na świat przyjdzie ich pierwszy wspólny potomek. Szczęście nie trwało jednak długo.

Neymar zdradza ciężarną modelkę. Paparazzi ujawnia, z kim

W czerwcu 2023 roku piłkarz za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznał się, że zdradził Brunę. Potem jednak wydawało się, że kryzys został zażegnany, a modelka wybaczyła niewiernemu partnerowi. Wspólnie świętowali baby shower, na którym ujawnili płeć dziecka - okazało się, że będzie to dziewczynka. Wkrótce potem Biancardi pochwaliła się zdjęciami z ciążowej sesji zdjęciowej, na którą wybrała się bez ukochanego. Następnie na InstaStories udostępniła wpis, który wyraźnie zaniepokoił fanów Neymara i Bruny.

Jeśli nie jesteś lojalny wobec tych, którzy są przy tobie na co dzień, nie będziesz lojalny wobec nikogo - napisała modelka.

Spekulacje na temat tego, czy wpis dotyczy jej relacji z Neymarem, nie ustawały. Wkrótce potem Biancardi potwierdziła, że tak. "Zdaje sobie sprawę z tego, co się stało i kolejny raz się zawiodłam. Ale podczas końcówki ciąży moje skupienie i zmartwienie to wyłącznie moja córka i tylko o niej myślę w tej chwili. Doceniam za przesyłanie miłości" - napisała na Instagramie. Zdaje się, że Neymar przestał ukrywać swoją kochankę. Podczas ostatniej wizyty w Barcelonie wybrał się bowiem na imprezę w towarzystwie tajemniczej kobiety. Jak ujawnił paparazzi Jordi Martin, jego wybranką jest niejaka Carola Gil, która na co dzień jest właścicielką marki odzieżowej, a prywatnie jest dobrą przyjaciółką m.in. partnerki Rodrigo de Paula, Tini Stoessel, a także dziewczyny Gerarda Pique, Clary Chii Marti. Więcej zdjęć Neymara znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

