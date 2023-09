Mlynkova bojkotowała TVP, a teraz zaśpiewa na biesiadzie? Wokalistka wyjaśnia

Halina Mlynkova ostatnio wywołała spore zamieszanie, gdy oznajmiła, że nie wystąpi na koncercie dla Straży Granicznej organizowanym przez TVP. Wokalistka zaznaczyła, że zamiast tego ma zamiar spędzić czas w kinie. Było to nawiązanie do kontrowersji wokół filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" i wypowiedzi Andrzeja Dudy. Teraz media donoszą, że Mlynkova pojawi się na biesiadzie TVP. Szybko zareagowała. W tej sprawie opublikowała oświadczenie na Facebooku. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości.

Mlynkova skończyła bojkotować TVP? Gwiazda zaprzecza. "Nie mam wpływu na emisję nagranych koncertów"

Wirtualna Polska opublikowała artykuł, w którym zasugerowała, że Mlynkova już nie bojkotuje TVP. Podkreślono, że wokalistka znalazła się wśród wykonawców koncertu biesiadnego i pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie zapowiadano to wydarzenie. Mlynkova odniosła się do tych informacji na Facebooku. Podkreśliła, że koncert był nagrywany wcześniej, a ona nie ma wpływu na to, kiedy jest emitowany.

W nawiązaniu do WP i artykułu o nierzetelnych informacjach na temat mojej obecności na koncercie biesiad informuję, że wczorajszy wieczór spędziłam z Leo i jego koleżankami na podwórku. Nie mam wpływu na emisję nagranych koncertów i programów. Proszę o sprawdzanie informacji, jak przystoi dziennikarzom i zaprzestanie wiecznemu nawoływaniu do nienawiści. Mówicie o chęci zmian, zacznijcie od siebie - napisała Halina Mlynkova na Facebooku.

TVP zapowiadała, że Mlynkova wystąpi w koncercie dla straży granicznej. Miała inne plany

Przypomnijmy, że TVP reklamowała koncert "Murem za polskim mundurem" także nazwiskiem Mlynkovej. Miała być to okazja do solidaryzowania się z polskimi służbami mundurowymi, które stacjonują na granicy. Wokalistka miała jednak inne plany, o czym poinformowała na Facebooku. "Pojawiła się informacja, że wystąpię dziś w koncercie "Murem za mundurem" mające na celu wsparcie straży granicznej. Nie biorę udziału w tym koncercie, a dzisiejszy wieczór mam zamiar spędzić w kinie" - napisała Halina Mlynkova.

