"Rolnicy" to program emitowany na przynależącej do Polsatu stacji Focus TV. Nie zobaczymy tam kolorowego życia mieszkańców wsi, wielkich gospodarstw czy drogich sprzętów. Wręcz przeciwnie. Reality show stawia na ukazanie rolników takich, jakimi są naprawdę. Wielu z nich ma problemy, żeby związać koniec z końcem. To sprawiło, że widzowie pokochali tych bohaterów. Szczególnie dużą popularnością cieszy się Andrzej i Gienek Onopiukowie z Plutycz. Spójrzcie, jak mieszkają na co dzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Im udało się znaleźć miłość w "Rolnik szuka żony"

Gienek i Andrzej z Plutycz skradli serca widzom "Rolników"

Nie ma co ukrywać, że charyzmatyczni rolnicy, czyli Andrzej i Gienek, to najsłynniejsi mieszkańcy wsi Plutycze z województwa podlaskiego. Ojciec z synem uwielbiają swoją pracę. "Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, mnie to się podoba" - wyznał w pierwszym odcinku jeden z nich. Już od pierwszego odcinka "Rolników" panowie zachwycili widzów swoją szczerością i otwartością. Szybko stali się prawdziwymi celebrytami.

Gienek i Andrzej z "Rolników" żyją skromnie. Cieszą się jednak dużym zainteresowaniem fanów

Już od pierwszego sezonu dało się zauważyć, że warunki, w jakich żyje rodzina z Plutycz, nie są najlepsze. Budynki gospodarcze są już stare i mocno zaniedbane. Posiadają drewniany dom z tradycyjnym, kaflowym piecem. Brakuje w nim jednak dostępu do bieżącej wody i łazienki. Bohaterowie zmagają się także z dużą ilością błota zalegającą na podwórku, co często utrudnia im prace. Także sprzęt nie jest pierwszej nowości. Nie przeszkadza to natomiast fanom, również tym z zagranicy, którzy chętnie odwiedzają Plutycze. Przyjeżdżają do wsi, aby zobaczyć gospodarstwo ulubionych bohaterów programu, poznać ich i porozmawiać. Zdjęcia gospodarstwa Andrzeja i Gienka znajdziecie w galerii na górze strony.

Niedawno jednak rodzina zdecydowała się podjąć remontu gospodarstwa. Onopiukom udało się odmalować część ścian i odrestaurować przedpokój. Największą zmianą było wygospodarowanie miejsca na łazienkę. "Teraz jest co innego. Może jakaś dziewczyna będzie. Chcę zrobić podobny dom, jak u siostry. Żeby góra była zrobiona. I cały zmieniony na zewnątrz" - chwalił się Andrzej w rozmowie z "Super Expressem". ZOBACZ TEŻ: Andrzej z Plutycz wziął się za robotę. Fanów "Rolnicy. Podlasie" oburzyło jedno.