Po dawnej fryzurze Anny Powierzy nie ma śladu. Jest nowy kolor i grzywka

Anna Powierza, czyli słynna Czesia z serialu TVP "Klan" jakiś czas temu przeszła spektakularną metamorfozę i sporo schudła. Aktorka zmaga się z nieuleczalną chorobą, insulinoopornością, która wiąże się z zaburzeniami pracy tarczycy i wpływa na metabolizm. W pewnym momencie aktorka ważyła prawie 100 kilogramów. Miała wtedy duży problem z akceptacją siebie. Do tego doszły trudne sytuacje w życiu i stres odbił się także na jej zdrowiu. Aktorka straciła pracę, a także ukochane osoby - babcię i mamę. Dzięki ciężkiej pracy i właściwemu podejściu odzyskała dawną sylwetkę i odbudowała się psychicznie. O swojej historii napisała w książce "Jak jeść, by nie tyć i nie chorować". Aktorka właśnie wybrała się do fryzjera i postawiła na ostre cięcie.

Anna Powierza postawiła na ostre cięcie. "Obłędnie!"

Anna Powierza jest ekspertką od metamorfoz. Już nie raz zaskakiwała fanów. Tym razem postawiła na zmianę fryzury. W ruch poszły nożyczki i na podłodze salonu fryzjerskiego wylądowały pokaźnych rozmiarów złote pukle. Aktorka kojarzona jest z gęstych i kręconych blond włosów, więc zmiana jest spora. Efekt końcowy? Ciemniejsze pasma i grzywka. "I jak wam się podoba?" - zapytała na Instagramie aktorka. W komentarzach posypały się komplementy. "Obłędnie! Jestem zachwycona jeszcze bardziej", "Ślicznie, można się zakochać", "Przepięknie, grzywka dodaje pazura, a proste włosy odjęły lat" - czytamy w komentarzach internautów.

Anna Powierza pokazała się po zabiegu. Wycięła fragmenty powiek