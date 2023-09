Żona Roberta Lewandowskiego słynie z naturalnego looku. Nawet w makijażu stara się jedynie podkreślić swoją urodę, a nie całkowicie zmienić wygląd twarzy. Jak z kolei Lewa wygląda bez żadnych kosmetyków na skórze? Taki widok zastał nas na InstaStories znanej trenerki.

Zobacz wideo Wrońska o Lewandowskiej. Tak ocenia jej styl

Lewa bez makijażu. "Piękna, delikatna, naturalnej urody"

Anna Lewandowska niemalże każdego dnia pokazuje, że stawia swoje zdrowie na pierwszym miejscu. Efektem regularnego i intensywnego trenowania, zbilansowanej diety jest nie tylko dobre samopoczucie, ale i promienna cera. Takową widzimy u znanej trenerki. Przed nałożeniem porannej pielęgnacji Lewa pokazała się światu w wersji no make up. Ma gładką i rozświetloną skórę twarzy, minimalnie miejscami zarumienioną. Fani są zachwyceni kondycją cery Lewandowskiej, o czym można się przekonać w komentarzach. "Piękna, delikatna, naturalnej urody", "Uwielbiam twoją naturalność", "Jak pięknie i świeżo wyglądasz" - czytamy na Instagramie.

Anna Lewandowska https://www.instagram.com/annalewandowska/

Urodę Lewandowskiej postanowił skomentować Krzysztof Gojdź

"Uwielbiam Ankę. Na żywo o wiele lepiej wygląda niż na zdjęciach. Czy coś poprawiała w twarzy? Może tak, może nie. Uważam, że jest przepiękną kobietą. Jeżeli cokolwiek robi, to w sposób naturalny i wyważony. Na pewno korzysta z dobrych lekarzy medycyny estetycznej. Jest absolutnie piękną, naturalną dziewczyną" - wyznał doktor w rozmowie z nami. Wiele osób jednak zarzuca Lewej nadmierne korzystanie z dóbr medycyny estetycznej. Hejtują trenerkę na wielu szczeblach. Gojdź wyjaśnia, dlaczego. "Dużo dziewczyn w Polsce będzie ją hejtować, bo ma wspaniałą karierę, sama do wielu rzeczy doszła, nie tylko dzięki Noblom Roberta. Ma fajny pomysł na siebie i na życie. Mieszka w fajnym miejscu. Ludziom z Polski to się nie podoba. Coś na ten temat wiem, bo sam jestem hejtowany w Polsce" - dodał ekspert. Po zdjęcia Lewej zapraszamy do galerii.