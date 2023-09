To było ostatnie nagranie Anny Przybylskiej. "Brała silne leki przeciwbólowe"

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku po walce z rakiem trzustki. Aktorka przeszła zabieg usunięcia guza i leczenie w Szwajcarii. Przez lata gwiazda brylowała na czerwonych dywanach i imprezach branżowych. Po raz ostatni pokazała się publicznie podczas gali "Viva! Najpiękniejsi", która odbyła się w lutym 2014. Nie zjawiła się jednak osobiście, a widownia mogła podziwiać ją tylko na nagraniu. Już wtedy bardzo źle się czuła i brała silne leki.

Anna Przybylska na ostatnim nagraniu

Anna Przybylska została nagrodzona statuetką dla "najpiękniejszej 2013" od magazynu "Viva!". Podczas finałowej gali można było zobaczyć nagranie z jej udziałem. "Zanim podziękuję jednak za swoją wygraną, chciałabym się podzielić taką refleksją. Ten plebiscyt jest trochę dla mnie niezrozumiały, bo trudno jest porównywać ludzi z różnych branż. Mam na myśli sportowców, dziennikarzy, aktorów, prezenterów. Zawsze zastanawiam się, czym państwo się kierujecie, kiedy głosujecie w plebiscycie. Wspólnym mianownikiem musi być wyraz ogromnego szacunku i sympatii. I ja za ten szacunek i sympatię bardzo gorąco dziękuję. Jest mi trochę smutno, że nie mogę być z państwem, że nie mogę podziękować tak personalnie, ale robię to mentalnie i na odległość. Piotruś (Piotr Adamczyk - przyp.red.), mam gorącą prośbę, żebyś odebrał również moją statuetkę" - powiedziała aktorka na nagraniu.

Dopiero po czasie wyszły na jaw kulisy nagrania. Przede wszystkim Anna Przybylska nie chciała, by wykonano je u niej w domu. Była znana z tego, że chroni swoją prywatność, a nagroda niczego nie zmieniła. W tle widać więc hotelowy pokój. Menadżerka Anny Przybylskiej zdradziła też, że już wtedy aktorka bardzo źle się czuła. "Brała silne leki przeciwbólowe, ale wciąż wolała wyjść na zewnątrz, niż wpuścić ekipę do domu. Do końca broniła swojej oazy prywatności" - powiedziała w rozmowie z "Party". Anna Przybylska osierociła troje dzieci: córkę Oliwię i synów Szymona oraz Jana. Zdjęcia Anny Przybylskiej znajdziecie w galerii na górze strony.