Agata Duda ma młodszego brata. Ten nie przebierał w słowach, mówiąc o niej

Wiele osób zarzuca Agacie Dudzie milczącą postawę. Ostatnio na ten temat wypowiedziała się Małgorzata Rozenek-Majdan. "Powinna zabierać głos w sprawach ważnych dla środowiska kobiecego. Bardzo dziwi mnie brak wypowiadania się pierwszej damy w kontekście nauczycielskim. Sama jest nauczycielką z zawodu, rozumie to środowisko bardzo dobrze. Publiczna działalność pierwszej damy powinna inspirować, powinna wyznaczać szlak, powinna pokazywać, w którym kierunku kobiety powinny działać i myślę, że tego nam brakuje" - wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Wiemy, że pierwsza damy milczy nie tylko w wielu tematach społecznych, ale również i rodzinnych - o jej stosunkach z bratem dowiadujemy się właśnie od niego. Jakub Kornhauser jest młodszy od Agaty Dudy o 12 lat. Zgodnie z wypowiedziami brata pierwszej damy dla Gazety Wyborczej, między rodzeństwem nie ma bliskiej więzi.

Brat Agaty Dudy nie jest w stanie przyznać, czy jego siostra jest zgodna z PiS-em. Ich relacje nie są najbliższe

"Agata unika wypowiedzi politycznych, bo polityką się nie interesowała. Poglądy miała umiarkowane we wszystkich sprawach. Zresztą wydawało mi się, że Andrzej także. Nie potrafię powiedzieć, czy moja siostra teraz identyfikuje się z tym, co robi PiS" - tak o postawie pierwszej damy mówił jej brat w rozmowie z Dominiką Wielowieyską. Między rodzeństwem jest wiele różnic, także religijnych. Agata Duda pokazuje na co dzień, że jest osobą wierzącą, zaś jej brat to agnostyk. Oboje wywodzą się jednak z wierzącego domu. Omawiane wypowiedzi pochodzą z tekstu powstałego w redakcji Gazety Wyborczej. Więcej na wyborcza.pl.

Jakie wrażenie wywarł na bracie Agaty Dudy jej wybranek?

Kiedy Duda zaczęła spotykać się ze swoim przyszłym mężem, jej brat miał wówczas kilka lat. Andrzej Duda wywarł wówczas na Kornhauserze pozytywne wrażenie. Ten opisał przyszłego prezydenta jako życzliwego, otwartego i o "harcerskim etosie". Z upływem czasu brat Agaty Dudy zmienił jednak zdanie o jej wybranku. W mocnych słowach podkreśla brak zadowolenia z jego prezydentury. Zarzuca Andrzejowi Dudzie brak wykazywania się samodzielnym oraz racjonalnym myśleniem. Po zdjęcia Agaty Dudy zapraszamy do galerii.