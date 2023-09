Dagmara Kaźmierska na zdjęciu sprzed 20 lat. Te pazury! "Gdzie takiemu wsiokowi..."

Dagmara Kaźmierska od momentu, kiedy pojawiła się w programie "Królowe życia", nie może narzekać na brak popularności. W międzyczasie napisała dwie książki o swoim życiu i pobycie w więzieniu. Została skazana na 14 miesięcy pozbawienia wolności za sutenerstwo w latach 2005-2009. Jej perypetie zniknęły z ekranu wraz z programem, ale do dziś śledzą je internauci. Celebrytka sławę przeniosła do sieci. Zdarza jej się nagrywać satyryczne filmiki z przyjacielem, uwielbianym przez widzów Jackiem. Kaźmierska lubi też wracać wspomnieniami do dawnych lat. Jedno z jej zdjęć szczególnie zwraca uwagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Peretti ostro o Kaźmierskiej: Przestałam ją oglądać

Dagmara Kaźmierska pokazała stare zdjęcie. "Wróciłam ze Stanów"

Celebrytka ma za sobą nie tylko odsiadkę w więzieniu, ale i pobyt w Stanach Zjednoczonych. Tam, jak napisała któregoś razu na Instagramie, napatrzyła się na nową modę, którą przywiozła do Polski. Polska jednak nie była na to gotowa. Na zdjęciu sprzed ponad 20 lat wspomina dawne czasy. Zwraca uwagę na paznokcie i podkreśla, że wówczas nie były przedłużane. Więcej starych zdjęć Dagmary Kaźmierskiej, jeszcze sprzed narodzin Conana, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy, jak to mówią. Choć ja nadal kocham swoją wioskę i nie po drodze mi do metropolii, bo gdzie takiemu wsiokowi jak ja iść do wielkiego miasta. Ponad 20 lat temu wróciłam ze Stanów, gdzie napatrzyłam się na takie pazury, co tam było to zupełnie normalne. Z kolei tu patrzono na nie jak na UFO i wielu za moimi plecami pukało się czoło (niektórzy robią to do dziś). Historyjkę o tym, jak te pazury (moje, żadne tipsy) uratowały życie Conanowi, jak był malutki, przeczytacie już niedługo w kolejnej mojej książce - napisała pod zdjęciem.

Dagmara Kaźmierska z "pazurami" ze Stanów. Fani nie przeszli wobec nich obojętnie

Fani celebrytki od razu zareagowali na ten element urody, którym były niebotycznie długie paznokcie. "Takie szpony czasem nadal się ogląda, często w amerykańskich programach. W Polsce byłaś ufo, a za granicą gwiazdą", "Ale zazdroszczę. Ja, jak mam swoje na trzy mm zapuszczone, to się cieszę. Żeby zapuścić takie szpony i żeby się nie połamały, musiała być pani okazem zdrowia!", "Jest moc. Zawsze wyjątkowa. Po prostu: albo grubo, albo wcale" - czytamy w komentarzach. Na ostatni z nich "królowa życia" odpowiedziała w swoim stylu: "Ha, ha, skromność nigdy nie była moją mocną stroną" - odparła.