Ostatnio Hugh Jackman wrócił na pierwsze strony gazet i nagłówki serwisów internetowych na całym świecie za sprawą głośnego i szokującego rozstania z żoną Deborrą-Lee Furness po 27 latach małżeństwa. Teraz paparazzi nie odstępują hollywoodzkiego gwiazdora na krok i udało im się przyłapać go na samotnych zakupach w Nowym Jorku.

Hugh Jackman na zakupach. Zagraniczne media patrzą na... torbę

Hugh Jackman postanowił wybrać się do kilku sklepów na Manhattanie, co nie umknęło uwadze czujnych paparazzi i zagranicznych mediów. Zdjęcia gwiazdora Marvela natychmiast obiegły świat i wszyscy patrzyli tylko na jego stylizację i torbę, którą trzymał w dłoni. "Mirror" donosi, że Hugh Jackman zafundował sobie "terapię detaliczną", czyli rzucił się w wir zakupów po rozstaniu z żoną. Według serwisu, aktor kupił sobie kilka książek.

Media zwróciły też uwagę na stylizację aktorka, który na wypad do sklepów ubrał się bardzo stylowo - miał na sobie pomarańczowy sweter z długim rękawem i biały T-shirt. Do tego dobrał jeansowe spodnie i brązowe, zamszowe buty. Zakrył twarz ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi i w pewnym momencie widziano go ze słuchawkami AirPods w uszach. Hugh starannie ułożył swoją krzaczastą, siwą brodę i związał włosy w małym kok.

Hugh Jackman ogłosił rozstanie z żoną po 27 latach małżeństwa

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness zdecydowali się zakończyć swoje niemal 30-letnie małżeństwo kilka tygodni temu. Para wydała oficjalne oświadczenie, w którym podkreśliła, jak ważna jest dla niej rodzina. "Byliśmy błogosławieni możliwością spędzenia razem prawie trzydziestu lat w cudownym, pełnym miłości małżeństwie. Nasza podróż się teraz zmienia i postanowiliśmy się rozstać, aby kontynuować nasz indywidualny rozwój (...). Nasza rodzina była i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem. Podejmujemy się tego następnego rozdziału z wdzięcznością, miłością i życzliwością. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wyrozumiałość w zakresie poszanowania naszej prywatności w czasie, gdy nasza rodzina przechodzi przez tę zmianę" - napisali Jackman i Furness. Australijskie małżeństwo ma dwójkę dzieci: 23-letniego syna Oscara i 18-letnią córkę Avę.