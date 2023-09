Katarzyna Bosacka już od lat uświadamia Polki i Polaków w kwestii zdrowego jedzenia. Prezenterka apeluje o czytanie składu zakupionych produktów. Od jakiegoś czasu dzieli się wiedzą nie tylko w telewizji, ale również w mediach społecznościowych. W internecie jest jednak tyle opinii, ile użytkowników, przez co prezenterka zmaga się z coraz większą krytyką. Ostatnio wypowiedziała się na temat oleju kokosowego, czym wywołała burzę w komentarzach.

Katarzyna Bosacka wskazuje wady oleju kokosowego. Przy okazji chwali rzepakowy

Olej kokosowy zdaniem dziennikarki nie jest najlepszą opcją do smażenia. "Na szczęście ta moda się już skończyła, bo olej kokosowy przez naukowców został uznany za olej, który jest niezdrowy" - oceniła Bosacka. "Jeśli jesteśmy weganami i jemy bardzo dużo roślin, nie jemy produktów odzwierzęcych, to ten olej kokosowy nam nie zaszkodzi, ale jeśli jemy mięso, to ten olej jest bardzo bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe, czyli w te złe" - słyszymy w nagraniu prezenterki. Bosacka kolejno zaczęła wyliczać negatywne skutki spożywania oleju kokosowego, takie jak wzrostu "złego" cholesterolu, a co za tym idzie, zwiększenie ryzyko chorób serca. Pod koniec wskazała, że olej rzepakowy ma dziesięć razy mniej nasyconych kwasów tłuszczowych niż kokosowy.

Widzowie krytykują Katarzynę Bosacką za jej rewelacje o oleju

Rewelacje Bosackiej spotkały się z mieszanym odbiorem internautów. Część z nich zgodziła się z prezenterką, inni zaś zarzucili jej brak konsekwencji. "A jeszcze niedawno było pokazywane, jaki to olej rzepakowy jest niedobry. Jakbym widziała to całkiem niedawno. Z programu na program i odcinka na odcinek 'fakty' się zmieniają. Żenujące...", "Bredzisz, kobieto", "Tak jak kiedyś z chęcią panią słuchałam i oglądałam, tak teraz nie mogę ani patrzeć, ani słuchać tych bzdur" - oceniają bezlitośnie widzowie Bosackiej. Najlepszym podsumowaniem sytuacji wydaje się uznać, że korzyści zdrowotne związane z konkretnym tłuszczem są uzależnione w zależności od diety oraz stylu życia konsumenta. Aby dobrać najlepszą opcję dla siebie, najlepiej odejść od internetu i skonsultować się z zaufanym dietetykiem.