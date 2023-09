Agatę Dudę kojarzymy z krótkich blond włosów. Ostatnio żona prezydenta nieco zapuściła kosmyki, ale wciąż nie sięgają one ramion. Jesteście ciekawi, jak wyglądałaby Duda w długich włosach? A może widzicie ją w szalonym kolorze bądź grzywce? Sprawdźcie, co na ten temat ma do powiedzenia stylista fryzur Michał Musiał.

Agata Duda w różowych włosach i grzywce. "Nie dodała jej uroku"

Zacznijmy od prawdziwego szaleństwa na głowie. "Pofarbowaliśmy" Dudę na różowo. Stylista uważa, że do pierwszej damy nie pasuje taki odcień. "Liliowo- różowe włosy u Agaty Dudy to prawdziwy niewypał. Tego typu kolorystyka optycznie uwydatnia zaczerwienienia na twarzy pierwszej damy i zupełnie do niej nie pasuje. Tak odważne odcienie zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się u nastolatki wybierającej się na szalony koncert" - oznajmił ekspert. Dodał ponadto, że rude włosy również nie współgrają z urodą pierwszej damy. Co z kolei ekspert uważa o Dudzie w prostej grzywce? "Przy kształcie twarzy pierwszej damy należy unikać prostych, geometrycznych linii w górnej części. Zdecydowanie lepszą opcją jest asymetryczne zaczesanie na bok" - wyznał stylista.

Kolorowe włosy to nic. "Istny koszmar" pojawi się przy innej metamorfozie

Sprawdziliśmy ponadto, jak wyglądałaby pierwsza dama w pofalowanych włosach przy aktualnej długości. "Agata Duda i połączenie fal w stylu retro z aktualną linią cięcia to istny koszmar. Fryzura bardziej przypomina perukę z minionej epoki niż współczesne uczesanie" - skomentował Michał Musiał. Przedstawiliśmy styliście ponadto wizualizację Dudy w siwych kosmykach. "Ten kolor włosów i mocno podgolony bob to tragedia. W porównaniu z długimi blond pasmami jest prawdziwa przepaść. W połączeniu siwizny i boba nikomu nie jest dobrze" - wyznał stylista.

Pierwsza dama wyglądałaby najlepiej w długich włosach? Look rodem z "Hannah Montana" to strzał w dziesiątkę

"Agata Duda i długie włosy, czyli opcja idealna. Przedziałek pośrodku świetnie sprawdza się przy proporcjach twarzy pierwszej damy, a długie pasma dodają kobiecości. W końcu jest młodziej i świeżej. Taka opcja to doskonała propozycja dla Agaty Dudy" - tak o pierwszej damie w długich włosach mówił stylista. Wzbogaciliśmy następnie tę fryzurę o prostą grzywkę. Dzięki temu pierwsza dama zaczęła przypominać idolkę nastolatków. "Agata Duda niczym Hannah Montana. Można się śmiać, lecz jest o niebo lepiej niż teraz. Korzystniej byłoby bez grzywki, ale to już szczegóły. Po długich włosach z przedziałkiem na środku to druga najlepsza opcja dla pierwszej damy" - oznajmił stylista. Po więcej zdjęć z metamorfozy Dudy zapraszamy do galerii.