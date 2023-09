Sławomir i Kajra pokazali syna? Dodali nietypowe zdjęcie z wyjazdu

Kariera Sławomira i Kajry ma się bardzo dobrze. W ostatnim czasie para sporo koncertowała. Mogliśmy ich zobaczyć na występach podczas obchodów dni miast, a także na okazjonalnych wydarzeniach w telewizji. W końcu przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Po ostatnim koncercie w Nowym Jorku małżeństwo postanowiło wyjechać na zwiedzanie Ameryki. Kajra dzieli się pamiątkowymi fotografiami na swoim profilu na Instagramie. Na jednej z nich możemy zobaczyć młodego chłopaka na wzgórzu. Czy to syn muzyków? Więcej zdjęć Kajry i Sławomira znajdziesz w galerii na górze strony.

Kajra i Sławomir pokazali w końcu syna?

Małżeństwo stara się raczej chronić swoją prywatność. Para chętnie pokazuje zdjęcia z wyjazdów i tras koncertowych, ale nie zobaczymy na ich profilach rodzinnych ujęć z domowego zacisza. Kajra jest raczej tym typem mamy, która woli nie pokazywać swojego dziecka w mediach społecznościowych. Tym razem zrobiła chyba wyjątek. W relacji na Instagramie wokalistka opublikowała fotografię ze szczytu góry, na którym stoi młody chłopak odwrócony tyłem. Można przypuszczać, że jest to właśnie pociecha muzyków. Zdjęcie znajdziecie na końcu artykułu.

Sławomir skomentował plotki o rzekomym rozwodzie z Kajrą

W marcu media obiegła wieść o rzekomym rozstaniu muzyków. W jednym z wywiadów piosenkarka wyznała, że zdarza się im kłócić, a czasem nawet pod wpływem emocji rzuci szklanką... lub kilkoma. "W Sławomira absolutnie nie celuję, ale ściany i to, co na nich wisi, potrafią ucierpieć. Cóż czasami puszczają mi nerwy. Ostatnio pokłóciliśmy się przy montażu teledysku, ponieważ mieliśmy trochę inne wizje, ale na szczęście doszliśmy do porozumienia. (...) Różnie bywało, ale wychodzimy z założenia, że jak coś się psuje, to trzeba to naprawić" - wyznała w rozmowie z portalem se.pl. Później Sławomir zdementował plotki o rozstaniu. "Raz w roku Kajra jest w ciąży i dwa razy w roku się rozwodzimy. Jak się pomnoży przez wszystkie lata naszej kariery, to wyjdzie wynik i z ośmioro dzieci" - żartował wykonawca disco polo. ZOBACZ TEŻ: Dom Kajry i Sławomira robi wrażenie. Jest inaczej, niż sądzicie. Przedpokój na bogato, taras to perełka

Czy to syn Kajry? Fot. @superkajra/ Instagram