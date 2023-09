Te gwiazdy nie lubiły się szczerzyć. Zrobiły zęby. Teraz szeroko się uśmiechają

Piękny i biały uśmiech to wizytówka niejednego celebryty. Niektórzy zębami świecą w ciemnościach, jak Krzysztof Ibisz. Show-biznes zna jednak niejedną metamorfozę uzębienia. Jedni zdecydowali się na aparat ortodontyczny, inni na licówki, implanty czy też radykalne wybielanie. Tym razem postanowiliśmy wziąć na tapetę uśmiechy gwiazd. Sprawdźcie, które gwiazdy zjadły zęby na show-biznesie, ale zrobiły sobie nowe.

Maryla Rodowicz poprawiła estetykę swojego uśmiechu

Maryla Rodowicz to bezdyskusyjna króla polskiej estrady. Przez lata swojej kariery pojawiała się w różnych odsłonach. Na jednym z opolskich festiwali wystąpiła nawet ze złotymi zębami. Wygląda jednak na to, że na przestrzeni ostatnich lat piosenkarka zadbała o estetykę uśmiechu. Ewidentnie poprawiony został zgryz. Zęby są też znacznie bielsze. Mamy tylko nadzieję, że zabiegi Maryli Rodowicz były bezbolesne. To ona w końcu kiedyś śpiewała słynny song "Dentysta sadysta".

Maryla Rodowicz Fot. KAPiF

Andrzej Piaseczny zrobił licówki. "Jest to kwestia dbałości o moich odbiorców"

W przeciwieństwie do innych artystów, Andrzej Piaseczny nie zaprzeczał, że zrobił sobie nowe zęby. Rok po metamorfozie przyznał, że zrobił sobie licówki. W rozmowie z portalem Party wokalista wyznał, że podjął taką decyzję także z szacunku do swoich fanów. Piasecznemu zależy na tym, żeby dobrze prezentować się na scenie. "Gdybym próbował teraz mówić, że nie zrobiłem sobie zębów, to chyba byłbym niespełna rozumu. Tak, zrobiłem i myślę, że jest to kwestia dbałości o moich odbiorców. Wychodząc na scenę, jestem zobowiązany być na wyższym stopniu, dobrze się pokazać, dobrze wyglądać. A jestem już w takim wieku, w którym zajmowanie się sobą nie jest żadnym wstydem" - przyznał wówczas Andrzej Piaseczny.

Andrzej Piaseczny Fot. KAPiF

Brodka założyła aparat ortodontyczny

W estetykę zębów zainwestowała także Monika Brodka. Gwiazda zdecydowała się na aparat ortodontyczny. Efekt widać gołym okiem. Porównując jej zdjęcia z czasów "Idola" trzeba przyznać, że metamorfoza zdecydowanie się opłaciła. Po więcej zdjęć odmienionych uśmiechów gwiazd zapraszamy do galerii na górze strony.

Monika Brodka Fot. KAPiF