DRAMAT Derpieński. Musiała przełożyć urodziny!

28 września 2023 roku Caroline Derpieński obchodziła 23. urodziny. "Dziś urodziny dolarsowej królowej" - napisała uradowana na Instagramie. Wyjątkowy dzień nie poszedł jednak zgodnie z planem. Derpieński poinformowała obserwatorów, że jej ukochany nie zdołał dolecieć na celebrację z innego miasta. Czyżby chciała podgrzać atmosferę wokół ich relacji?

Dramat Caroline Derpieński. Musiała przełożyć urodziny. Jest oświadczenie

Derpieński poinformowała, że jej impreza urodzinowa została przełożona ze względu na nieobecność partnera. Influencerka otwarcie przyznała, że sytuacja doprowadziła ją do płaczu. "Z szacunku do polskiej prasy, która zadaje setki pytań odnośnie przebiegu moich dzisiejszych urodzin, Jack nie doleciał z Washingtonu. Urodziny zostały przełożone. Na dzień dzisiejszy jest to wiadomość, która pogrążyła mnie w smutku. Makijaż mi cały spłynął. Wszystkie aktualne wydarzenia odnośnie moich urodzin znajdą się na Instagramie. Bądźcie czujni!" - napisała w oświadczeniu Caroline Derpieński.

Tak Caroline Derpieński bawiła się na urodzinach w 2022 roku

Choć na zdjęcia z tegorocznej imprezy przyjdzie nam jeszcze poczekać, w sieci nietrudno znaleźć kadry z ubiegłorocznej celebracji. W 2022 roku Derpieński skończyła 22 lata i bawiła się w najlepsze na Florydzie. Na zdjęciach widzimy, jak pozuje z talerzem ostryg i wymyślnym drinkiem w ręku. Sceneria jest oczywiście bajeczna i romantyczna. To, co zwraca uwagę, to zaledwie dwa nakrycia do stołu. Możemy wywnioskować, że rok temu Derpieński zdecydowała się świętować 22. urodziny tylko w towarzystwie ukochanego.

Aneta Glam twierdzi, że wie, kim jest tajemniczy miliarder Caroline Derpieński. To Polak?

Przypominamy, że w ostatnim czasie sporo mówi się o partnerze Derpieński. Influencerka do tej pory skrupulatnie ukrywa jego tożsamość, zdradzając jedynie, że to Amerykanin latynoskiego pochodzenia o imieniu Jack. Nemezis Derpieński, Aneta Glam, stwierdziła ostatnio, że 23-latka spotyka się tak naprawdę z biznesmenem z Sosnowca, Krzysztofem. Na dowód opublikowała kilka ich wspólnych zdjęć. Derpieński zaprzeczyła doniesieniom i zapowiedziała, że wkrótce ujawni jego tożsamość. Co na to Glam? Twierdzi, że już doszły ją słuchy o rzekomym castingu w Miami na postać niejakiego "Dżaka".