Agnieszka Kaczorowska, dzięki roli Bożenki w "Klanie" rozwinęła skrzydła w polskim show-biznesie. Choć postać przylgnęła do niej prawdopodobnie na zawsze, celebrytka dobrze wykorzystała swoje pięć minut. Dzięki sukcesom tanecznym wystąpiła nawet jako instruktorka w "Tańcu z Gwiazdami". Od jakiegoś czasu skupia się jednak na własnym biznesie i byciu influencerką. Co jakiś czas pokazuje taneczne umiejętności przed kamerą. Ostatnie popisy nie zostały dobrze przyjęte przez wszystkich. Powiedziała internautom, co myśli o takiej krytyce.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o zmianie życia po urodzeniu córek. Nie tego się spodziewała?

Agnieszka Kaczorowska odniosła się do krytyki fanów

Na instagramowym koncie Agnieszki Kaczorowskiej jest dużo jej rodziny, a zwłaszcza dzieci. Celebrytka relacjonuje ważne dla niej chwile, w tym m.in. niedawne urodziny córek. Jednak w tworzeniu bajkowego contentu pełnego pastelowych kolorów nie zapomina też o swojej wielkiej pasji, jaką jest taniec. Ostatnio zamieściła nagranie, na którym tańczy i zachęciła internautów do aktywności.

Takie tam na rozgrzewkę… A jaki to taniec panie i panowie? - zapytała w poście.

W komentarzach rozgorzała dość nieprzyjemna dyskusja. Odezwały się osoby, które ewidentnie nie darzą Kaczorowskiej sympatią. "Ależ to jest żałosne... wszystko na pokaz" - napisał jeden z użytkowników. Na odpowiedź nie czekał długo. Widać, że celebrytka nie przejmuje się takimi uszczypliwościami. "Proponuję odinstalować Instagram zatem" - odparła. Większość internautów chwaliła jej talent i zamiłowanie do tańca. Pod krytycznym komentarzem inni użytkownicy pozwolili sobie także na sarkastyczne żarty.

No właśnie do garów, a nie jakieś dzikie tańce - napisała z przekąsem jedna z fanek.

Nic o tym nie wiem, abym była kucharką. Chyba mnie pani z kimś pomyliła - odpisała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska zszokowała internautów. Wytknęli jej "paranoję"

Co jakiś czas tancerka wzbudza głośne dyskusje wśród internautów. Jedną z ostatnich relacji mocno ich zadziwiła. Zaprezentowała "wodę oczyszczającą", którą dezynfekuje m.in. krzesła, a nawet niektóre jedzenie dla dzieci. Reklama środka antybakteryjnego nie przekonała fanów, którzy przedstawili swój punkt widzenia. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ.