Tajemnica bujnych loków Gessler wyszła na jaw. Oj. Spójrzcie na zdjęcie z 2006 roku

Magda Gessler należy od lat do jednych z najbardziej znanych postaci polskiego show-biznesu. Na Instagramie śledzi ją ponad milion użytkowników. Ma tam grono wiernych fanów. Zarówno w programach telewizyjnych, jak i na wspomnianym serwisie widzimy Gessler w barwnych kreacjach. Przeważnie to jednak nie jej stylizacje kradną show, a charakterystyczne włosy, które są bujne i mocno pokręcone. Przed laty gwiazda jednak nie miała takiej fryzury.

Zobacz wideo Córka Gessler o 34. urodzinach. Tak kiedyś je świętowała

Gessler bez charakterystycznych loków? Wyglądała inaczej za czasów bez doczepów

Restauratorka od lat związana jest ze światem telewizji. Dziś kojarzymy ją głównie z "Kuchennych rewolucji" oraz "MasterChefa". Co pewien czas jest gościnią w "Dzień dobry TVN". Kilkanaście lat temu mogliśmy zobaczyć Gessler w konkurencyjnej stacji, a mianowicie w Polsacie, gdzie brała udziała w programie "Show!Time". W formacie widzieliśmy sceniczne show wokalno-taneczne z udziałem znanych osobistości. Restauratorka wzięła udział w programie, jeszcze zanim zagęściła włosy. Widzimy na jednym z kadrów, że miała wówczas lekko pofalowane włosy bez objętości. Internauci postanowili skomentować ten wątek. "Dlaczego nie miałaby sobie pomóc sztucznymi włosami", "Bardzo ładne, dużo młodziej", "Zdecydowanie lepiej w naturalnych" - czytamy na Instagramie. Co uważacie?

Wiele osób ciekawi, jak Gessler dba o urodę. Stawia przede wszystkim na odżywianie

"Moja córka Lara bardzo rygorystycznie podchodzi do tematu żywienia, a ja zaczęłam przejmować jej nawyki. Chodzi przede wszystkim o dużą ilość warzyw – szczególnie pomidory, które są dla mnie źródłem radości i miłości" - wyznała restauratorka przed laty w wywiadzie z "Vivą!". Co ciekawe, śniadanie Gessler to z kolei różne źródła białka oraz warzywa. Stawia na obfity pierwszy posiłek, zaś kolację je nieco mniejszą. We wspomnianej rozmowie przyznała ponadto, że stara się nie podjadać słodyczy i nie pić dużo alkoholu, który jak wiadomo ma szkodliwe działanie dla zdrowia. Po zdjęcia znanej restauratorki zapraszamy do galerii na górze strony.