W 2022 roku Bruce Willis podjął decyzję o zawieszeniu kariery. Aktor choruje na demencję i nie mógł odnaleźć się na planie filmowym. W jednym z wywiadów córka Willisa i Demi Moore, Tallulah, przyznała, że stan jej ojca szybko się pogarszał. "Z dnia na dzień był niszczony, zaburzenia zakłócały jego zachowanie" - wyznała w wywiadzie dla "Vogue'a". Aktor może liczyć na wsparcie rodziny i jego ukochanej żony, Emmy Heming. To właśnie ona przekazała ostatnio druzgocące informacje o tym, że w przypadku tej choroby nie ma szans na wyleczenie. "FTD to skrót od demencji czołowo-skroniowej lub zwyrodnienia. Choroba ta wpływa na przednie i skroniowe płaty mózgu. Obecnie nie ma leku ani jakiegokolwiek innego sposobu na jej leczenie. Jest to jeden z wielu powodów, dla których podnoszenie świadomości na temat FTD jest tak istotne" - podkreśliła na Instagramie. Bruce Willis to niejedyna osoba z branży, którą dotknęła poważna choroba. Oni także musieli zrezygnować z kariery.

Val Kilmer nie chciał się leczyć z powodu religii. Stracił głos

Val Kilmer w latach 80. i 90. był jedną z największych gwiazd Hollywood. Z pewnością oglądaliście jego występ w "Top Gunie", lub w filmie "Batman Forever". Aktor kilka lat temu poważnie zachorował. W 2015 roku trafił do szpitala z powodu nagłego krwotoku gardła i okazało się, że przyczyną był nowotwór. Kilmer z powodu wyznawanej religii bardzo długo nie podejmował leczenia. Za namową dzieci posłuchał lekarzy i w końcu udało się pokonać chorobę. Niestety z powodu dwóch tracheotomii nie mógł normalnie mówić, co uniemożliwiło mu powrót do show-biznesu.

W 2021 roku o swojej chorobie opowiedział w dokumencie "Val", gdzie narratorem został jego syn Jack. W trakcie pracy nad obrazem aktor nawiązał współpracę z firmą Sonatic. Pobrano próbki jego głosu z filmów, w których wcześniej wystąpił i z pomocą sztucznej inteligencji komputerowo odtworzono jego głos. Efekt pracy programistów jest niesamowity. To właśnie tego głosu użyto w kolejnej części filmu "Top Gun". Dzięki osiągnięciom nowoczesnej technologii bohater Kilmera, pilot Tom "Iceman" Kazansky mógł powrócić i przemówić "własnym" głosem.

Christina Applegate choruje na stwardnienie rozsiane. W 2023 pożegnała się z czerwonym dywanem

Christina Applegate w kultowym serialu "Świat według Bundych" zagrała niepokorną córkę Ala Bundy'ego, najpopularniejszego na świecie sprzedawcy butów. Pojawiła się także w serialu "Przyjaciele", chyba największym hicie lat 90., gdzie wcieliła się w rolę Amy, siostry Rachel (Jennifer Aniston). Dzięki serialowym rolom dostała przepustkę do Hollywood. Na wielkim ekranie mogliśmy ja oglądać m.in. w filmie "Marsjanie atakują!". Aktorka od dawna ma poważne problemy ze zdrowiem. W 2008 roku zachorowała na złośliwy nowotwór piersi i podała się podwójnej mastektomii. W dniu 50. urodzin wyznała, że lekarze odkryli u niej stwardnienie rozsiane. Na planie jednego z seriali miała problem z utrzymaniem równowagi.

Na ostatnich publicznych wystąpieniach musiała poruszać się o lasce. Tych ma już całą kolekcję. "Laski ortopedyczne to teraz moja nowa normalność. Dziękuję za te piękności. Zostańcie ze mną, aby zobaczyć, którą z nich wybiorę na wyjście" - pisała na Twitterze przed wyjściem na jedną z branżowych imprez. To właśnie z powodu choroby zmuszona była zakończyć karierę. Na początku 2023 roku pojawiła się w towarzystwie 12-letniej córki na gali wręczenia nagród Gildii Aktorów Ekranowych, czyli SAG Awards. Na tę okazję wybrała specjalną laskę, na której można było dostrzec napis "Pie*** się stwardnienie rozsiane!". To właśnie wtedy w rozmowie z jednym z reporterów wyjawiła, że to prawdopodobnie jedno z jej ostatnich wyjść na tego typu imprezy. "To prawdopodobnie moja ostatnia gala, więc to dla mnie duża sprawa" - podkreśliła.

Selma Blair też choruje na stwardnienie rozsiane. To ona zdiagnozowała przyjaciółkę, Christinę Applegate

Selma Blair zyskała popularność m.in. dzięki "Szkole uwodzenia" i "Legalnej blondynce". W 2018 roku wyznała, że choruje na stwardnienie rozsiane. W poruszającym wpisie na Instagramie oznajmiła, że często upada i ma kłopoty z pamięcią. Mimo że diagnozę usłyszała zaledwie kilka miesięcy wcześniej, to okazało się, ze już od kilkunastu lat chorowała, ale nigdy nie została zdiagnozowana.

Blair często opowiada o chorobie w mediach społecznościowych. Czasami ma gorsze dni. "Czuję się samotna i słaba, boję się o przyszłość jako samotna matka. Nie umieram bardziej niż ktokolwiek inny. Po prostu cierpię. (…) Muszę wyzdrowieć. Chcę wyzdrowieć" - pisała w 2020 roku na Instagramie. Aktorka walczy o pozostanie aktywną zawodowo. W 2022 roku wzięła nawet udział w amerykańskim "Tańcu z Gwiazdami", ale choroba zmusiła ją do rezygnacji.

Życie z SM nie jest tak złe, jak myślałam. Jest też o wiele gorsze. Moje szczególne doświadczenie z tą chorobą polega na tym, że dotknęła ona każdego centymetra mojego ciała, od skóry głowy po szpik. Jeśli wstaję zbyt szybko, przewracam się. Nie mogę mówić, jeśli coś mnie pobudzi. Pocę się przez ubranie, ale marznę. Jeśli nie wezmę leków, nie czuję swojego ciała - wyznała Selma Blair w swojej autobiografii.

Co ciekawe, to właśnie Sema Blair zauważyła u swojej przyjaciółki, Christiny Applegate, objawy choroby i poprosiła ją, aby tego nie bagatelizować. O tej sytuacji aktorka "Świata według Bundych" opowiedziała w rozmowie z brytyjskim "Vogu'em". "Siedziałam w salonie Selmy, a nasze dzieci się bawiły. Powiedziałam jej, że czuję w stopach dziwne mrowienie. Odpowiedziała: "Musisz się zdiagnozować i sprawdzić, czy to nie jest stwardnienie rozsiane". Nawet mój lekarz w to wątpił, ale to była prawda" - wyznała Christina Applegate. Panie poznały się w 2002 roku na planie filmy "Sweetest Thing" i ich przyjaźń trwa do dziś.