Romanowska oceniona przez uczestników "Gogglebox". Widzowie usłyszeli obraźliwy komentarz

Rola prowadzącej "Nasz nowy dom" to ogromne wyzwanie dla Romanowskiej. Często jest porównywana do Katarzyny Dowbor, przez co nowa praca staje się dla niej jeszcze większym wyzwaniem. Romanowska pamięta jednak, co jest najważniejsze w programie. "Staram się (...) skupiać przede wszystkim na zadaniu, które mi tutaj powierzono, tym bardziej że jesteśmy już w trakcie nagrań i właśnie poznajemy kolejne rodziny. To one i ich historie są tutaj najważniejsze. Koncentruję się przede wszystkim na tym, by mogły poczuć się jak najbardziej komfortowo w naszym programie. To jest w tym momencie w centrum mojej uwagi, a wszystko, co dzieje dookoła schodzi na dalszy plan" - mówiła o swoich odczuciach w nowej roli w rozmowie z "Super Expressem". Jeden z odcinków programu został obejrzany przez uczestników "Gogglebox. Przed telewizorem". Nie byłoby w tym nic zadziwiającego, gdyby nie fakt, że jeden z nich postanowił zaatakować słownie nową prowadzącą.

REKLAMA

Romanowska obrażona przez uczestnika reality show. Zrobiło się niesmacznie

Widzowie "Gogglebox. Przed telewizorem" cenią humor uczestników, a także ich odważne komentarze. Łatwo jednak oceniając dany format czy osobę przekroczyć granicę dobrego smaku, co miało miejsce tym razem. Konrad, Krzysiek i Kuba wzięli pod lupę program "Nasz nowy dom", a dokładniej, jego nową prowadzącą. Pamiętają ją dobrze z kultowego serialu "Ranczo". Jeden z nich wyraził się o Romanowskiej w mało elegancki sposób:

A, tej grubej, tak?

Elżbieta Romanowska https://www.instagram.com/elaromanowska/

Uczestnicy "Gogglebox. Przed telewizorem" komentują "Nasz nowy dom"

Jaka była reakcja kolegów uczestnika na słowa o Romanowskiej? "Nie wolno tak mówić, to jest Ela, koleżanka Mariana z show-biznesu!" - usłyszeliśmy w programie. W dalszej części odcinka nie obyło się bez porównania obecnej prowadzącej do Katarzyny Dowbor. Panowie wyrazili ponadto swoją opinię na temat efektów remontu w formacie. "Było lepiej, klimatyczniej. Po co ściągali te boazerię?" - rzucił jeden z nich. Ponadto dodano: "Było więcej miejsca, przestrzennie, a teraz jest... z*****e, nie można się ruszyć. I [kwiaty - przyp. red.] trzeba podlewać". Po zdjęcia Elżbiety Romanowskiej zapraszamy do galerii.