Grupa The Rolling Stones właśnie powraca ze swoim nowym albumem "Hackney Diamonds". Legendarny band z charyzmatycznym liderem na froncie jest aktywny od lat 60. Przez dekady wylansowali wiele ponadczasowych przebojów, jak: "(I Can't Get No) Satisfaction", "Angie", "Anybody Seen My Baby", "You Can't Always Get What You Want" czy "Wild Horses". Same prawa autorskie do dorobku zespołu gwarantują fortunę. Mick Jagger został zapytany, czy przekaże majątek swoim dzieciom. Jego odpowiedź może zaskakiwać.

Jagger nie planuje przekazać swojej fortuny dzieciom

Przy okazji promocji nowego albumu Mick Jagger udzielił wywiadu "Wall Street Journal". W rozmowie poruszono także kwestię jego rodziny. Wokalista jest ojcem ośmiorga dzieci. Najstarsza córka, Karis, ma obecnie 52 lata. Z kolei najmłodszy syn, Deveraux, skończył sześć lat. Prawa autorskie do piosenek The Rolling Stones, które przysługują Jaggerowi, obecnie szacuje się na blisko 500 milionów dolarów. Okazuje się jednak, że wcale nie planuje przekazać ich swoim dzieciom.

Dzieci nie potrzebują 500 milionów dolarów, by dobrze żyć. Daj spokój - powiedział Mick Jagger.

Jagger miał trudności z prawami autorskimi. Przywołał przykład Taylor Swift

Mick Jagger przypomniał też o problemach z prawami autorskimi, które spotkały go podczas jego kariery. Okazuje się, że ani on, ani też Kith Richards, nie mają praw do piosenek The Rolling Stones, które zostały wydane przez 1970 rokiem. Wynika to z zawarcia niekorzystnych kontraktów. "Branża dopiero raczkowała, nie miała takiego wsparcia i tak wielu ludzi, którzy byliby w stanie doradzić ci tak, jak teraz" - wyznał Mick Jagger. Jednak nawet w ostatnim czasie dochodzi do podobnych sytuacji. Głośny jest przypadek Taylor Swift. Kontrolę nad sześcioma albumami artystki przejął skonfliktowany z nią Scooter Braun. Swift w efekcie postanowiła od nowa nagrywać swój katalog.

Wiesz, to wciąż się zdarza. Mam na myśli to, co stało się z Taylor Swift. Nie znam szczegółów, ale wygląda na to, że nie była zadowolona - dodał Mick Jagger.

