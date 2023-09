Książę Harry i Meghan Markle odkąd wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, rzadko wracają do Europy. W wyniku ich konfliktu z brytyjską rodziną królewską nie bywają nawet w Wielkiej Brytanii. Ostatnio jednak obowiązki zmusiły ich do powrotu. Syn monarchy wziął udział w igrzyskach Invictus Games w Niemczech, których był pomysłodawcą. Według zagranicznej prasy przed wyjazdem do Kalifornii małżeństwo zatrzymało się jeszcze w Portugalii na krótki urlop. Przy okazji mieliby odwiedzić jednego z royalsów - księżniczkę Eugenię.

Książę Harry i Meghan Markle wpadli w odwiedziny do księżniczki Eugenii? Tak sugerują tabloidy

Kiedy w 2020 roku książę Harry z żoną zrzekli się pełnienia funkcji wysokich rangą członków rodziny królewskiej, można było się spodziewać, że od tej pory relacje między nim a pozostałymi royalsami będą napięte. Wkrótce potem zaczęły się oskarżenia. Książę Sussex miał wobec Pałacu Buckingham całą listę zarzutów m.in. o złe traktowanie jego żony czy dyskusje o tym, jaki kolor skóry może mieć Archie.

Nic więc dziwnego, że książę nie odwiedza rodziny i vice versa. Miał jednak zrobić wyjątek podczas ostatniego pobytu w Portugalii. Jak podają lokalne tabloidy, razem z żoną spotkał się tam z księżniczką Eugenią. W zeszłym roku ogłoszono, że mąż siostrzenicy króla, Jack Brooksbank, dostał nową pracę, która sprawi, że małżeństwo będzie musiało dzielić swój czas między Wielką Brytanię a Półwysep Iberyjski.

Książę Harry pozostaje w bliskim kontakcie z księżniczką Eugenią. Pozostali przyjaciółmi

Według informatora magazynu "People" książę Harry nie zerwał kontaktu z księżniczką Eugenią i księżniczką Beatrice. Wręcz przeciwnie. Kuzynki pozostają jedynymi członkami rodziny królewskiej, z którymi udało się utrzymać księciu bliskie relacje.

Nadal są najlepszymi przyjaciółmi i nieustannie rozmawiają. Cały ten dramat między nim a Meghan i rozdźwięk z resztą rodziny był naprawdę stresujący dla dziewcząt. Trudno na to patrzeć, ponieważ widzą obie strony - mówił informator.

Więź między kuzynostwem było widać bardzo dobrze podczas koronacji króla Karola III w maju. Książę Harry był widziany, jak rozmawia z księżniczką Eugenią i jej mężem. Poza tym wnuczka królowej Elżbiety II jako jedyna zgodziła się wystąpić w dokumencie Netfliksa "Harry i Meghan". W zeszłym roku odwiedziła też małżeństwo w Stanach Zjednoczonych, aby razem z nimi udać się na Super Bowl w Kalifornii. Więcej zdjęć książęcej pary znajdziecie w galerii na górze strony.