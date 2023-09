Jakimowicz wrócił do telewizji i znów atakuje. Tym razem Stuhra

Jarosław Jakimowicz był dobrze zapowiadającym się aktorem po udziale w "Młodych wilkach". Później słynął z romansu z Jolą Rutowicz czy występów w realityshow, aż w końcu został pracownikiem TVP. Tam odnalazł się idealnie jako naczelny krytykant, pomijając fakt występów w "Pytaniu na śniadanie".

Jarosław Jakimowicz wyleciał z TVP. W nowym programie znowu atakuje

Niestety, koledzy z firmy przestali przychylnie patrzeć na jego ekscesy i przygoda z Telewizją Polską się zakończyła. Jakimowicz wyleciał z hukiem. Długo jednak na brak pracy nie narzekał, ponieważ 54-latek dołączył do redakcji telewizji konserwatywnego portalu Prawy.pl. Autorski talk-show "Tu jest Polska" emitowany jest aż trzy razy w tygodniu i nadawany na żywo. Fani już po pierwszych odcinkach nie kryli rozczarowania. Zarzucali Jakimowiczowi, że za bardzo skupia się na sobie. Ten jednak zdaje się nie przejmować krytyką. Zdjęcia Jakimowicza znajdziecie w galerii na górze strony.

Ostatnio dla przykładu ponownie uderzył. Tym razem w Macieja Stuhra. A wszystko zaczęło się od tego, że Stuhr kiedyś w wywiadzie odpowiedział: "Ja nie wiem, kto to jest pan Jakimowicz i chyba nie chcę się dowiadywać". Ta wypowiedź została udostępniona w mediach społecznościowych eksgwiazdora TVP, który napisał pod nim obraźliwy komentarz: "Opuchnięty jak po dykcie z wyglądem bezdomnego, syn zdrajcy i przestępcy (...) To jakoś mnie to nie martwi, że udaje, że nie wie" - wyznał bez kozery Jarosław Jakimowicz.

Fani odwracają się od Jakimowicza. Nie szczędzą mu przykrych słów krytyki

Wypowiedź Jakimowicza oburzyła wielu internautów. Komentujący nie szczędzili mu słów krytyki. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy nieprzychylnych niby-dziennikarzowi. "Zastanawiam się, jak można żyć z takimi pokładami nienawiści i pogardy dla ludzi, nawet jeśli mają odmienne poglądy" - pisali internauci. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Jakimowicz zaatakował Stuhra. Jakiś czas temu także poświęcił mu instagramowy wpis, w którym również nie gryzł się w język: "Stuhr jesteś jak szczur, razem z twoim ojcem przestępcą. Taka prawda" - pisał były pracownik TVP.