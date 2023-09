Stuu przerwał milczenie w sprawie zarzutów o pedofilię. Jest oświadczenie

Stuu był jednym z najpopularniejszych YouTuberów, który zaczynał jako twórca filmów o Minecrafcie, a następnie zaczął nagrywać treści rozrywkowe. W międzyczasie razem z Marcinem Dubielem wystartowali z projektem Team X, podczas którego zamieszkali w luksusowej willi pod Warszawą razem z Julią Kosterą, Lexy Chaplin i Kacprem Błońskim. Po rozpadzie grupy Stuart Burton na chwilę wrócił do contentu związanego z grami, co przeplatał pandemicznymi vlogami. Zniknął nagle bez słowa. W tym czasie w sieci pojawiały się zarzuty, jakoby miał wykorzystywać nieletnie fanki. Pojawiło się pierwsze oświadczenie w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Fagata uważa się za przykład niedziałającego systemu edukacji seksualnej w szkole [PLOTKERSI]

Stuu wydał oświadczenie w sprawie publikacji na swój temat

Zniknięcie Stuu z internetu zbiegło się w czasie z wypowiedzią Justyny Suchanek, z której wynikało, że osoba, z którą mieszkała miała wykorzystywać seksualnie dzieci i obiecała, że zniszczy jej karierę jeśli jeszcze kiedykolwiek będzie się udzielać publicznie. Później pojawiały się wiadomości głosowe z rozmów Agaty Fąk, które miały potwierdzać tę teorię, a wszystko podsycił wpis Sylwestra Wardęgi, który zachęcił do "łączenia kropek", co miałoby ujawnić ciemną stronę internetu. W międzyczasie Aleksandra Adamczyk i Jakub Wątor nagrali film, gdzie przedstawiono dowody, jakoby Stuart Burton próbował z nią nawiązać romantyczną relację, kiedy ta miała mniej niż 15 lat zachęcać do wysyłania "pikantnych" zdjęć. Sergiusz Górski, posługujący się w sieci pseudonimem Nitro otrzymał od Stuu i jego mecenasa zgodę na udostępnienie oświadczenia, w którym odniósł się do przedstawionych zarzutów. Opublikował je w serwisie X (dawniej Twitter).

W odniesieniu do publikacji z dnia 24 września 2023 roku o godzinie 23.31 materiału prasowego o tytule "Miałam 14 lat. Stuu prosił mnie o zdjęcia. Czas na przerwanie milczenia", który został przygotowany przez redaktora Spidersweb Jakuba Wątora i opublikowanego na kanale Olciak93, w imieniu Stuarta Burtona informuję, że: 1. Od chwili wycofania się z aktywnej działalności na YouTubie zamieszkuje on w Wielkiej Brytanii i nie śledzi bieżących wydarzeń w polskiej strefie internetu. 2. Pan Stuart Burton jeszcze w trakcie pierwszej edycji Teamu X informował, że wraz z zakończeniem projektu wycofa się on z aktywnej działalności w internecie. Powodem jego odejścia z internetu była i jest ciężka choroba mamy oraz jego pogarszający się stan psychiczny. Powszechnie wiadomo, że cierpiał na problemy natury psychicznej od wielu lat, jeszcze przed przyjazdem do Polski, a przebywanie w internetowym środowisku jedynie je pogłębiało - czytamy.

Jakub Wątor miał sam poprosić Stuu o komentarz w sprawie, jednak jak twierdzi mecenas YouTubera, uczynił to w zbyt krótkim odstępie czasowym od publikacji. Jego klient miał prawo odnieść się do tego po otrzymaniu wszystkich materiałów, co zresztą zadeklarował.

Stuu odnosi się do wypowiedzi Suchanek i Fąk

Zarówno Agata Fąk (była partnerka Stuu), jak i Justyna Sukanek (była przyjaciółka i współlokatorka) wypowiedziami sugerowały, że YouTuber miał dopuszczać się przestępstw, jakimi miała być pedofilia. W oświadczeniu zostało to zanegowane. "Agata Fąk wielokrotnie oficjalnie w publicznych wypowiedziach, między innymi w dniu 25 września 2023 r. podczas Konferencji Fame MMA oraz w udzielonym po niej wywiadzie dla kanału SuperSport, wskazała, że nie posiada żadnych informacji dotyczących rzekomych nadużyć seksualnych pana Stuarta Burtona, zaś głosówka ta powstała pod wpływem silnych emocji i manipulacji innej osoby. Natomiast wiarygodność Justyny Suchanek podważał wielokrotnie sam Sylwester Wardęga, co przedstawił w swoim materiale Gimper".

Stuu odnosi się do zarzutów swojej domniemanej ofiary

W oświadczeniu pojawił się również szerszy wątek dotyczący filmu Aleksandry Adamczyk, w którym mówiła, że jest ofiarą Stuu, z którym miała mieć relację. Padło sformułowanie, że ten zdenerwował się, kiedy inna osoba otrzymała "bardziej pikantne zdjęcia". Do dziś nie wiadomo, kim dokładnie była. Tym samym skupiali się jedynie na Burtonie. Zwrócono również uwagę na to, że wiek domniemanej ofiary ma być przekłamany.

Za jawną manipulację należy uznać ciągłe podkreślanie zarówno przez Jakuba Wątora, jak i Aleksandrę Adamczyk, że w czasie prowadzenia tych rozmów miała ona 13-14 lat, podczas gdy opublikowane screenshoty pochodzą z 2014 roku. Aleksandra Adamczyk zaś urodziła się w 1999 roku, o czym między innymi poinformowała w dniu 25 września 2023 roku na swoim Instagramie. Ponadto w czasie prowadzonych rozmów pan Stuart Burton przebywał w Wielkiej Brytanii. Również sposób prezentacji rzekomych screenshotów rozmów prowadzonych z panem Stuartem Burtonem w kolejności nieodpowiadającej tokowi wywiady wprowadza jawnie w błąd i tworzy miejsce na wiele interpretacji. Razi również wyrwanie ich z kontekstu lub też jego zmienianie, a także narzucanie konotacji erotycznej przez Jakuba Wątora. Sprawia to wrażenie, jakby celem publikacji materiału było wywołanie nagonki medialnej na osobę pana Stuarta Burtona, a nie wyjaśnienie sytuacji.

Treść pełnego oświadczenie pełnomocnika Stuu znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Przypominamy, że w ostatnim czasie głośno było również o sprawie Gargamela, który jak sam potwierdził dopuszczał się przemocowych zachowań na 11 lat młodszej, nieletniej partnerce. Z kolei grupa trzech kobiet na czele z Darią Dąbrowska ujawniła dowody na rzekome wykorzystywanie kobiet przez Krzysztofa Gonciarza.