Urodziny KinoGramu. Rosati i Goździalska w prześwitach. Sadowska bez makijażu

Gwiazdy potrafią zaskoczyć pomysłowością w ubiorze na ściance. Podczas eventu organizowanego przez warszawskie kino, mogliśmy zetknąć się z wieloma stylami - nie zabrakło koronki, siateczki, a także klasycznej elegancji. Po zdjęcia z urodzin KinoGramu zapraszamy do galerii.

Zobacz wideo Rosati podbija Wenecję. Obok Ostaszewska

Rosati w komplecie boho pokazała brzuch. Goździalska z kolei zaskoczyła niczym w "Żonach Warszawy"

Znana aktorka rzadko pokazuje się na polskich eventach. Postanowiła jednak przyjść do warszawskiego kina i to w bardzo charakterystycznej stylizacji. Rosati pojawiła się bowiem w beżowym komplecie z prześwitującymi elementami. Na górze miała luźną bluzkę z wycięciem na brzuch, zaś jej spódnica idealnie eksponowała nogę. Aktorka dobrała do tego złote sandałki na obcasie i postawiła na subtelny makijaż. Jak widać, Rosati nie ma problemów z cerą. W dawnym wywiadzie dla Glamour zdradziła kilka sekretów swojej urody. "Nakładam olejek różany lub inny, a następnie masuję twarz za pomocą rollera z kamieniem. Trzy razy w tygodniu nakładam maseczkę na twarz, piję kawę, odpowiadam na maile i zmywam olejek. Kolejny krok to nałożenie kremu na dzień" - tak opowiadała aktorka o swojej porannej pielęgnacji cery. Co z kolei założyła Monika Goździalska, którą znamy między innymi z "Żon Warszawy"? Influencerka, która nie boi się wyrażać swoich myśli, postawiła na pasują do jej charakteru kreację. Widzieliśmy ją bowiem w prześwitującej mini z frędzlami i czarnymi różami. Założyła do tego klasyczne szpilki w kolorze beżowym. Jak wam podobają się te stylizacje?

Weronika Rosati KAPiF.pl

Sadowska wrzuciła na luz, a Emilia Dankwa ubrała się jak bizneswoman

Reżyserka przyszła na wydarzenie w jasnym garniturze i białych trampkach. Do tej wygodnej i nieszablonowej jak na ściankę stylizacji, postanowiła przyjść w naturalnej odsłonie - przeważnie widzimy Sadowską w pełnym makijażu, zaś urodziny kina stanowiły wyjątek do tej reguły. Reżyserka postawiła na subtelne podkreślenie urody w stylu no make up. Emilia Dankwa również założyła trampki, ale do bordowego garnituru, który wspaniale podkreślił jej urodę. Pod marynarką widać było biały top.