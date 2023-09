Kto czesze i ubiera Agatę Dudę? Stylistkę pierwszej damie polecił... ksiądz

Agata Kornhauser-Duda od 2015 roku pełni funkcję pierwszej damy. Żona Andrzeja Dudy często towarzyszy mu w oficjalnych wyjazdach, reprezentując przy tym Polskę za granicą. Nie da się ukryć, że wygląd Dudy jest często oceniany przez media. Prasa bierze pod lupę fryzurę i stylizacje pierwszej damy. Opinia internautów na ten temat nie zawsze jest pozytywna. Wiadome jest, że nad wizerunkiem kobiety pracuje wiele osób. Kto jest odpowiedzialny za jej wygląd?

Agata Duda od lat korzysta z usług tej stylistki. Została polecona przez... księdza

Opinie na temat stylizacji Agaty Dudy od zawsze są podzielone. Kobieta nierzadko stawia na oryginalne kreacje. Osoby, które ją śledzą, z pewnością zauważyły, że gustuje w długich płaszczach i sukienkach w intensywnych bądź pastelowych kolorach. Wszystko zostaje zachowane w wyjątkowo eleganckim i skromnym stylu. Za organizację garderoby pierwszej damy odpowiedzialna jest projektantka mody Dorota Goldpoint. Panie poznały się w zabawny sposób.

Agata Duda fot. KAPiF.pl

Proboszcz parafii w Juracie, ks. Marcin Nowak pewnego razu postanowił zorganizować koncert w kościele. Gwiazdą była śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. Na wydarzeniu pojawiła się również para prezydencka. To właśnie wtedy ksiądz polecił Agacie Dudzie projektantkę mody. Wkrótce Dorota Goldpoint otrzymała telefon z Kancelarii Prezydenckiej. Na początku zajęła się przygotowaniem kilku sukni dla pierwszej damy. Później panie nawiązały stałą współpracę. Projektantka dotychczas zajęła się m.in. kreacją podczas koronacji króla Karola III czy wizytacji w Białym Domu. Więcej zdjęć Agaty Dudy znajdziecie w galerii na górze strony.

Nowa fryzura Agaty Dudy spotkała się z krytyką

Jakiś czas temu Agata Duda zaprezentowała się w nowej fryzurze. Pierwsza dama pokazała się w nowej odsłonie jadąc do Stanów Zjednoczonych. Tym razem w sieci pojawiło się mnóstwo słów krytyki. Autorem jednej z wypowiedzi był stylista fryzur, Michał Musiał. "Agata Duda pokazała się w wariacji na temat boba, która już lata temu wyszła z mody. Mówimy tu o mocno podgolonej wersji z kopułką. Dziś nikt, kto chce wyglądać dobrze, już się tak nie czesze" - przyznał.