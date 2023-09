Don Vasyl i jego kolorowe życie. "Król Cyganów" mieszka w prawdziwym przepychu

Don Vasyl występuje na scenie od dwunastego roku życia i ani myśli z niej zejść. Znany jest z ogromnego show, podczas którego nie brakuje kolorowych strojów i świetnej zabawy przy cygańskich rytmach. Okazuje się jednak, że muzyk nie tylko na scenie, ale również w życiu prywatnym, stawia na przepych.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto luksus Viki Gabor. Na to sobie pozwala

Don Vasyl nie żałował na dom. Mieszka w prawdziwym pałacu

Don Vasyl pochodzi z królewskiej rodziny Cyganów wielkomiejskich, a dokładniej z dynastii Baro Szero. I to właśnie z tego powodu (oraz kilkudziesięciu lat na scenie) jest nazywany "królem Cyganów" lub ikoną muzyki romskiej. I życie prowadzi iście królewskie. Jego rezydencja liczy ponad cztery tysiące metrów kwadratowych i mieści się w Ciechocinku. Dom zdecydowanie nie przypomina kwadratowej bryły, a najprawdziwszy pałac - budynek zdobią: wieżyczka, łuki oraz kolumny podpierające wejście do domu. Już na samym wejściu gości wita ogromna fontanna i figurka Matki Boskiej znajdujące się w ogrodzie.

Wnętrza z kolei przypominają Dubaj w najprawdziwszej postaci. Roi się tam od złota, czerwieni i pomarańczy. Nie brakuje stylizowanych złoconych mebli, czy obrazów gospodarza i jego najbliższej rodziny. To, co zwraca uwagę to bogato zastawiony stół z oryginalnymi świecznikami. W willi nie brakuje również instrumentów - na Instagramie można znaleźć zdjęcia choćby pianina lub Don Vasyla z gitarą. Więcej zdjęć Dona Vasyla i jego domu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Don Vasyl to "król Romów". Jest ikoną cygańskiej muzyki

Don Vasyl, a właściwie Wasyl Szmidt, do roku 1989 Kazimierz Doliński urodził się w Łodzi w Arturówku, w Lesie Łagiewnickim, gdyż miasto to znalazło się akurat na drodze cygańskiego taboru. Jego ojciec Jan wychował się w Łodzi, a matka pochodziła z Warszawy. W 1987 założył zespół artystyczny " Don Wasyl i Roma", który zmienił później nazwę na "Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy". Jest organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów odbywającego się nieprzerwanie od 1997 roku. W 2005 roku został uhonorowany odznaką "Zasłużony Działacz Kultury".