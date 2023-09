W Zimbabwe panuje obecnie szum związany z konkursem piękności. Wydarzenie wróciło po 22 latach przerwy i nie obyło się bez kontrowersji. Zwyciężczyni Miss Universe Zimbabwe to młoda modelka, której urody niejedna może pozazdrościć. Co zatem zarzuca jej część publiczności?

21-letnia modelka cieszy się z wygranej. Widz: To nie jest nasza reprezentantka

Brooke Bruk-Jackson wygrała we wspomnianym konkursie 16 września 2023 roku. Atrakcyjna blondynka zebrała wiele ciepłych słów. Otrzymany tytuł jest dla niej niemałym zaszczytem. "Jestem dumna z tego, że jestem Zimbabwejką" - mówiła po odebraniu korony w konkursie. Wspomniała ponadto o rasizmie, który obecnie da się odczuć po niektórych komentarzach internautów. "Nikt nie powinien być definiowany z powodu tego, jakiej jest rasy czy tego, jak wygląda" - oznajmiła Bruk-Jackson, o czym dowiadujemy się z "Newsweeka". Modelka urodziła się i wychowała w Harare, stolicy Zimbabwe, jednak na niektórych ten fakt nie robi żadnego wrażenia. Są przeciwni temu, że to właśnie białoskóra Bruk-Jackson zwyciężyła w konkursie. "Co tu się wydarzyło?!", "To nie jest nasza reprezentantka" - grzmią internauci. W związku z takim odbiorem możliwość komentowania pod zdjęciem zwyciężczyni na oficjalnym profilu konkursu została ograniczona. Co sądzicie o sprawie?

