Wspomniana kampania ma na celu nagłośnić temat dbania o zdrowie piersi. Z tą inicjatywą zgodne są między innymi Elżbieta Romanowska, Kinga Zawodnik czy Aleksandra Kisio, które można było zauważyć na ściance. W co ubrały się wymienione panie? Zdjęcia ich stylizacji są dostępne w naszej galerii.

Romanowskiej można pozazdrościć zgrabnych nóg. Co natomiast założyła Zawodnik?

Prowadząca "Nasz nowy dom" nie pojawia się za często w świetle fleszy. W tygodniu widzimy ją w Polsacie, podczas kolejnych odcinków programu o remontach. Wiele osób zastanawia się, jaka Romanowska jest prywatnie. To zdradziła jedna z koleżanek uczestniczek formatu. "Niezwykle wrażliwa i sympatyczna osoba. Po nagraniach zeszła do nas przed klatkę, nie "gwiazdorzyła", cierpliwie robiła zdjęcia z dzieciakami z klasy Kacpra [syna bohaterki odcinka - przyp. red.], rozdawała autografy. Rozmawiała i śmiała się ze wszystkimi. W pewnym momencie aż ktoś z ekipy musiała zejść, żeby nas trochę uciszyć, bo jeszcze dogrywali sceny" - dowiadujemy się z Facebooka. Tym razem Romanowska pojawiła się na ściance i radośnie zapozowała przed fotoreporterami. Do jeansowych shortów założyła czarny top oraz jaskrawą, żółtą marynarkę, do której dopasowała szpilki w podobnym odcieniu. Romanowska pokazała tym samym nogi. Co z kolei ubrała Kinga Zawodnik? Uśmiechnięta influencerka przybyła na event cała na zielono. Założyła nowoczesną marynarkę z wycięciami i do tego spódnicę w kolorze zielonym. Pod marynarką widzimy u niej beżową bluzkę. Jak wam się podobają stylizacje Romanowskiej i Zawodnik?

Elżbieta Romanowska KAPIF.pl / KAPIF.pl

Aleksandra Kisio i Iwona Węgrowska również pokazały się na ściance

Aktorka również postawiła na marynarkę, ale w kolorze czarnym. Pod spód założyła T-shirt z logo kampanii, a jako dół wybrała rzucające się w oczy dzwony w kolorze szarym. Postawiła przy tym na modnie wystylizowane włosy z wyraźnymi pasmami, które delikatnie podkreślały rysy jej twarzy. Iwona Węgrowska natomiast pokazała się w czarno-białym kombinezonie z paskiem. Do tego czarne, klasyczne szpilki oraz wysoko spięte włosy.