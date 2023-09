Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają w Polsce status supergwiazd. Choć są zapraszani na wszystkie ważne imprezy, mogą przebierać w propozycjach i selektywnie podchodzą do sprawy. Nie ma co tu kryć, ale prezenterka pojawia się obecnie jedynie na wydarzeniach organizowanych przez jej znanych znajomych, tych na których można się przebrać i na chwilę być zupełnie kimś innym (jak premiera filmu "Barbie"), ważnych społecznie konferencjach czy wystawach edukacyjnych.

Małgorzata Rozenek pozuje z dinozaurem. Mina Majdana - bezcenna

I tak było też ostatnio. Polska it-couple, czyli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na wystawę "Jurassic Adventure", gdzie mieli okazję odkryć życie prehistorycznych dinozaurów. Para miała okazję podziwiać blisko 50 naturalnej wielkości animowanych stworzeń w dżungli, znajdującej się w centrum Warszawy, co z pewnością jest ciekawym przeżyciem.

Z tej okazji zarówno Rozenek, jak i Majdan mieli na sobie starannie dobrane stylizacje "w klimacie", co wcale nie oznacza, że przebrali się za dinozaury. Prezenterka ubrała się w khaki bojówki i dobrała do nich cielistą bluzkę. Na wierzch zarzuciła lejącą się narzutkę w odcieniu zgniłej zieleni. Nie mogło też zabraknąć obcasów, które optycznie wydłużyły jej i tak już długie nogi. Dziennikarz sportowy postawił z kolei na elegancki garnitur w pięknym kolorze butelkowej zieleni. Oboje prezentowali się nienagannie i ochoczo pozowali do zdjęć. Małgorzata wydawała się być zachwycona przeżyciem w nowym, ciekawym miejscu na mapie Warszawy. Fotografom prezentowała nawet pamiątkowe akcesoria, które można nabyć w tym miejscu, jak np. plecak z dinozaurem.

Ale dopiero mina Radosława Majdana przykuwała wzrok. Widać było, że były piłkarz otworzył się i znów mógł poczuć się jak nastolatek w wielkiej, ciekawej krainie. Z jego twarzy nie znikał uśmiech i ewidentnie nie mógł się doczekać, aż będzie mógł wraz z zebranymi na wystawie osobami doświadczyć nowych przeżyć i dowiedzieć się czegoś nowego o dinozaurach. Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

