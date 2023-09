W 2022 roku w sieci pojawiła się dramatyczna informacja. Bruce Willis ogłosił zawieszenie kariery. Na jaw wyszły druzgocące okoliczności tej decyzji. Okazało się, że aktor od jakiegoś czasu cierpi na demencję. Postępująca choroba sprawiła, że nie mógł odnaleźć się na planie filmowym. Niestety, Willis nigdy nie wyzdrowieje. W trudnych chwilach może liczyć na ukochaną żonę, Emmę Heming. Kobieta stara się zapewnić mu jak najbardziej komfortowe życie. Jakiś czas temu o chorobie taty opowiedziała jego córka, Tallulah.

REKLAMA

Zobacz wideo Poważna choroba gwiazdy lat. 90. Małgorzata Werner o diagnozie

Córka Bruce'a Willisa o jego postępującej chorobie. Jest zrozpaczona

Tallulah Willis jest córką Bruce'a Willisa i Demi Moore. Jakiś czas temu 29-latka udzieliła wywiadu dla "Vogue'a". Opowiedziała, jak wyglądało dorastanie z tak popularnymi rodzicami. Kobieta często była ofiarą hejtu w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu zaczęła pracować jako aktorka. Wielu internautów zarzucało, że jej kariera została osiągnięta przez sławną rodzinę. Tallulah starała się być jednak silna. Wszystko zmieniło się w 2022 roku, gdy Bruce Willis poznał pierwszą diagnozę. "Z dnia na dzień był niszczony, zaburzenia zakłócały jego zachowanie" - mówiła. Od dawna wiedziała, że ze zdrowiem taty jest coś nie tak.

Przez jakiś czas Bruce Willis był kompletnie inny. Nie poświęcał już wiele uwagi swojej córce. Nie był to dla niej łatwy okres. "Później ta bierność pogłębiła się i czasami brałam to do siebie. Miał dwójkę dzieci z moją macochą, Emmą Heming, i myślałam, że stracił zainteresowanie mną" - wyznała kobieta. Bała się, że nie jest dla niego wystarczająca. Było to jednak dalekie od prawdy. Początkowo sama przed sobą zaprzeczała, że stan ojca się pogarsza. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Tallulah również miała problemy zdrowotne. Obecnie robi wszystko, aby jej tata czuł się komfortowo

Tallulah Willis również cierpiała na wiele schorzeń. Przez długi czas walczyła z anoreksją. Z tego powodu musiała być leczona na odwyku w Malibu. Później zdiagnozowano u niej zaburzenia osobowości typu borderline. W tamtym czasie nie zdawała sobie sprawy z powagi stanu ojca. To, że Bruce ma demencję, dotarło do niej, gdy była na pewnym weselu. Wówczas uświadomiła sobie, że w przypadku jej ślubu własny tata może nie nie być w stanie wygłosić poruszającego przemówienia. Obecnie stara się robić wszystko, aby jej ojciec czuł się komfortowo. Cieszy się z faktu, że Bruce wciąż ją poznaje. ZOBACZ TEŻ: Żona Bruce'a Willisa ciężko znosi jego chorobę. Ekspertka zauważyła bardzo smutny szczegół