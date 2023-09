Aneta Zając doskonale wie, z czym wiążą się wahania wagi. Przez długi czas nie wiedziała, co jej dolega i dlaczego nie może poradzić sobie z dodatkowymi kilogramami. Dopiero diagnoza i odpowiedni plan odżywiania pomogły jej uporać się z tym problemem. Jakie produkty Aneta Zając włączyła do swojego codziennego jadłospisu?

Aneta Zając zachwyca metamorfozą. Jak jej się udało?

Przyczyną problemów z wagą u aktorki okazała się niestety powszechna choroba autoimmunologiczna - Hashimoto. W show-biznesie niejednokrotnie słyszeliśmy o takim przypadku. Z tym schorzeniem zmaga się także inna aktorka, Julia Wieniawa. Chorobę tę można zauważyć po czynnikach zewnętrznych - wiele osób, które nie podejmują odpowiedniej diety i leczenia, ma problem z wagą ciała. Zając odkryła to schorzenie u siebie już kilka lat temu. W doborze jadłospisu pomógł jej dietetyk, dzięki któremu wyszła na prostą. Aktorka musi zatem spożywać chude białko, kefir czy maślankę. Stawia ponadto na zdrowe tłuszcze w postaci ryb czy oliwy. Dba ponadto o prawidłową porcję węglowodanów. Z Instagrama dowiadujemy się, że aktorka schudła 10 kg także dzięki dbaniu o aktywność fizyczną. W mediach społecznościowych Zając zauważamy na przykład zdjęcia z wycieczek rowerowych. Połączenie ruchu z dietą, jak widać przynosi wspaniałe rezultaty.

Aneta Zając Instagram, screen, @aneta_zajac_official

Jak jeszcze dba o siebie Aneta Zając?

"Dbam o siebie, znajdując dla siebie czas wolny i dbając też o swoje potrzeby, które czasami w biegu mogą się gdzieś zapodziać" - mówiła aktorka w rozmowie z Jastrząb Post. Dodała ponadto, że prowadzi zdrową kuchnię. "Staram się gotować w domu, to fakt i staram się gotować to, co wszyscy lubimy, ale to pokrywa się ze zdrowym jedzeniem" - wyznała Aneta Zając. Na Instagramie aktorki możemy zobaczyć, że fani są zachwyceni jej przemianą. "Świetnie widzieć panią kwitnącą", "Wygląda pani olśniewająco, jak miło panią widzieć uśmiechniętą i radosną", "Piękna, prawdziwa kobieta, skromna i pełna dziewczęcego wdzięku kobieta" - czytamy w komentarzach pod jej postami. Po zdjęcia Anety Zając zapraszamy do galerii.