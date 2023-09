Angelina Jolie od 2005 roku tworzyła relację z Bradem Pittem, którą przypieczętowali ślubem w 2014 roku. W tym czasie para doczekała się trójki biologicznych dzieci Shiloh, Vivienne, Knox oraz adoptowała Maddox Chivan, Zaharę i Pax Thien. Ich wspólna sielanka nie trwała długo. Już w 2016 roku podjęli decyzję o separacji, a trzy lata później rozwiedli się. Po latach aktorka wróciła wspomnieniami do tamtych, jak się okazuje traumatycznych wydarzeń. Odnalazła wsparcie w dzieciach.

REKLAMA

Zobacz wideo Burzliwa historia związku Bara Pitta i Angeliny Jolie

Angelina Jolie przeżyła ciężkie chwile podczas rozwodu

Choć para deklarowała, że rozstała się w zgodzie, to szybko się okazało, że w rzeczywistości stosunki między tą dwójką są bardzo napięte. Angelina Jolie oskarżyła Brada Pitta o przemoc wobec niej i dzieci pod wpływem alkoholu, jednak sprawa została umorzona przez FBI. Z kolei aktor spierał się o prawa do pociech oraz nieruchomości. Najgłośniej było w sprawie francuskiej winnicy, do której była żona miała sprzedać udziały w akcie zemsty. Dziś Jolie nie ukrywa, że był to dla niej niezwykle ciężki okres. W rozmowie z "Vogue" wyznała, że na szczęście miała motywację do tego, aby się nie poddawać.

Zostałam mamą, gdy miałam 26 lat. Moje całe życie się zmieniło. Posiadanie dzieci uratowało mnie. I nauczyło mnie tego, żeby być w tym świecie trochę inaczej. Myślę, że w ostatnim czasie poszłabym na dno, gdybym nie chciała dla nich żyć. Moje dzieci są lepsze ode mnie, chcesz, żeby takie były – mówiła Angelina Jolie w wywidzie dla "Vogue'a".

Angelina Jolie gorzko o rozstaniu z Bradem Pittem

Angelina Jolie dzieliła życie z Bradem Pittem przez 11 lat oraz kolejnych trzech podczas rozwodu. Dziś twierdzi, że w tym czasie mocno zatraciła samą siebie. Wpłynęło to na rodzinne życie, przez co mieli bardzo dużo do przepracowania. "Nadal staram się zrozumieć, kim jestem jako 48-latka. Wydaje mi się, że przechodzę przemianę. Nie czuje się, jakbym przez przeszłą dekadę była sobą, ale nie chcę w to wchodzić. Mieliśmy dużo do uzdrowienia. Nadal staramy się odnaleźć w nowej rzeczywistości" - dodała. Zdjęcia Angeliny Jolie znajdziesz w naszej galerii na górze strony.