Znany dziennikarz udostępnił na Instagramie mema ze sobą samym w roli głównej. Widać na nim młodego Wojewódzkiego, pod zdjęciem którego widnieje napis "Rok 1993. On jeszcze nie wie, że część jego przyszłych partnerek nie przyszła jeszcze na świat". Humorystyczny post odbił się szerokim echem w mediach. Nie zabrakło pod nim komentarzy fanów. Jedna z obserwatorek napisała: "Śnił mi się pan dzisiaj. W śnie był również Lech Wałęsa i Baron, więc towarzystwo całkiem, całkiem". Na co Wojewódzki odpowiedział: "Baron to ten, co wędruje pomiędzy Tinderem a TVP?". Jak na te słowa patrzy Sandra Kubicka, czyli partnerka muzyka?

Sandra Kubicka z klasą odpowiada na komentarz Wojewódzkiego

Muzyk i modelka od ponad dwóch lat są razem. Chętnie pozują razem do zdjęć i nie szczędzą sobie ciepłych słów w mediach. W niedawnej rozmowie z Jastrząb Post Kubicka otworzyła się na temat tej relacji. "Ja nigdy nie mówię, że coś jest na całe życie, pomimo że jest mi to wsadzane do ust. Czytałam artykuły, że ja mówię o Alku, że to jest miłość do końca życia. Nigdy tak nie powiedziałam. Ja nie jestem niczego pewna. Dzisiaj kochamy się bardzo, jesteśmy ze sobą, wspieramy się, ale może się coś wydarzyć za tydzień, za miesiąc i co wtedy? Ja nie myślę aż tak do przodu. Raczej jestem bardzo wdzięczna tu i teraz - i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa z Alkiem" - oznajmiła wówczas. Co zatem sądzi o ostatnich słowach dziennikarza na temat jej ukochanego? "Życzę więcej miłości, mniej uszczypliwości" - zaczęła w rozmowie z nami Kubicka. Nie słyszeli przedtem z Baronem o nieelegankcim komentarzu Wojewódzkiego.

Ominęło nas to, bo jesteśmy zajęci nagrywaniem wspólnego, nowego programu telewizyjnego. Dziękuję za informację na temat mało eleganckiej wypowiedzi kolegi z branży - dodała modelka.

"(...) Ja już wiele razy w życiu upadłam. Dopiero gdy upadniesz na dno, uczysz się na błędach i wstajesz silniejsza. Ja już dostałam po głowie od życia. Popełniłam mnóstwo błędów. Zawodowych i związkowych. Swój pierwszy milion przewaliłam na głupoty, gdy byłam smarkulą i musiałam zacząć od nowa z dziesięcioma dolarami na koncie. Wiem, jak to jest nie mieć nic. Wiem, jak to jest mieć dużo, ale dopiero teraz jestem świadomą osobą, więc działam. Klęski są potrzebne w życiu, to one nas najwięcej uczą, a nie sukcesy" - oznajmiła Kubicka na Instagramie. Po zdjęcia modelki zapraszamy do galerii.