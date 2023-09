Aktor grający Dumbledore'a miał problemy z używkami. "Leżał twarzą w KOKAINIE"

W rolę Albusa Dumbledore'a w filmach o Harrym Potterze wcielało się dwóch aktorów. Richard Harris pojawił się w pierwszej i drugiej części serii przygód o młodym czarodzieju. W 2002 roku zmarł w wieku 73 lat. W kolejnych filmach rolę dyrektora Hogwartu odgrywał Michael Gambon, który zmarł 28 września 2023 roku w wyniku zapalenia płuc. Pierwszy Dumbledore, Richard Harris, zmagał się z dość sporym uzależnieniem od narkotyków. O jego suto zakrapianych imprezach opowiedzieli synowie w filmie dokumentalnym "The Ghost of Richard Harris".

Aktor grający Dumbledore'a miał problemy z używkami. "Był nieobliczalny"

W nowym dokumencie o wybrykach ojca opowiedzieli jego synowie: aktorzy Jamie i Jared oraz Damien, będący reżyserem obrazu. Pierwszy z nich wspominał: "Wszedłem do jego sypialni i to było jak scena z filmu "Człowiek z blizną". Upuścił pół kilo kokainy na dywan, worek pękł i upadł na to twarzą. Był nieobliczalny". Jared natomiast przytoczył sytuację, w której jego ojciec uderzył niewinnego mężczyznę, po czym uciekł. "Tata uderza faceta znienacka. Udał, że odłożył swoje piwo, a potem zerwał się i powalił typa na ziemię. Facet leży nieprzytomny na podłodze, a jego dziewczyna skacze wokół, krzycząc: Zabiłeś mojego chłopaka!". Richard Harris nigdy nie ukrywał, że prowadził hulaszczy tryb życia i nie stronił od używek. Pod koniec lat 70. przestał zażywać kokainę po tym, jak ledwo uszedł z życiem po przedawkowaniu.

Drugi odtwórca roli Dumbledore'a zmarł wskutek zapalenia płuc

Drugim odtwórca roli Dumbledore'a był aktor Sir Michael Gambon. Zmarł 28 września w szpitalu w wieku 82 lat, a informacje potwierdziła jego rodzina. Karierę rozpoczął w 1963 u boku Sir Laurence'a Oliviera. Z początku grywał na deskach teatru, ale szybko trafił na srebrny ekran. Był uwielbiany przez widzów za sprawą roli profesora Albusa Dumbledore'a w filmach o Harrym Potterze. Jak przekazała rodzina, Gambon zmarł spokojną śmiercią, do której doszło w wyniku zapalenia płuc. "Jesteśmy zdruzgotani" - napisano w oświadczeniu.