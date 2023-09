Aleksander Kwaśniewski powiedział o pilnej operacji. Doszło do komplikacji

W sierpniu tego roku Aleksander Kwaśniewski zmagał się ze zdrowotnymi problemami. Media obiegła informacja o jego złym stanie zdrowia, pobycie w szpitalu i pilnej operacji, przez którą odwołał wiele spotkań. Dopiero teraz postanowił ujawnić więcej szczegółów na temat swojej choroby i stanu zdrowia.

Aleksander Kwaśniewski powiedział o pilnej operacji. Ujawnił szczegóły

Po operacji Aleksander Kwaśniewski nie udzielał komentarzy, za niego zrobiła to za to jego córka, Aleksandra Kwaśniewska. W rozmowie z "Faktem" przyznała, że były prezydent przechodzi rehabilitację. "Wszystko jest na dobrej drodze, dziękujemy za troskę. Rehabilitacja trwa, jesteśmy dobrej myśli. Nie jest to nic tragicznego, damy radę" - przekazała Kwaśniewska.

Z kolei dyrektorka biurka Aleksandra Kwaśniewskiego przekazała wtedy portalowi o2, że polityk nie weźmie udziału w spotkaniach, które miał zaplanowane do końca sierpnia. "Nic się nie dzieje, był to planowany zabieg chirurgiczny, operacja kolana. Z tego powodu pan prezydent musiał odwołać swoją wizytę na Nagrodzie Literackiej, ponieważ się rehabilituje" - powiedziała Monika Rzepka.

Dopiero teraz sam Aleksander Kwaśniewski zdecydował się zabrać głos w sprawie swojego zdrowia. Okazuje się, że owszem, to początkowo miał być tylko rutynowy zabieg kolana, ale doszło do komplikacji. "Od początku lipca mam kłopot z kolanem. Przy banalnym zabiegu zostało ono zainfekowane bakterią, więc miałem ropne zapalenie kolana, które wymagało operacji. W ten sposób dwa miesiące walczę o kolano..." - powiedział podczas instagramowego live'a, który został zorganizowany przez jego córkę. Polityk dodał także, że porusza się o kulach. Przy okazji podziękował zarówno córce, jak i żonie. Nie ukrywał, że mają znaczący wkład w jego dochodzenie do zdrowia. "Jestem wdzięczny żonie Joli i córce Oli, że się mną opiekowały, dzięki temu żyję i chodzę" - dodał. Aleksander Kwaśniewski regularnie pojawia się na instagramowym live'ach, które organizuje jego córka. Chętnie ujawnia wtedy nie tylko swoje plany, ale i odpowiada na pytania internautów. Nie inaczej było tym razem.