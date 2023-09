Czy tego chcemy, czy nie, Caroline Derpieński powoli nie trzeba nikomu przedstawiać. I to nie dlatego, że i tak nie wiemy, czym właściwie się zajmuje, ale w krótkim czasie wzięła polski show-biznes szturmem do tego stopnia, że czegokolwiek się dotknie, zamienia w nagłówek. Zaczęło się od barwnych wypowiedzi na warszawskich eventach, kiedy to m.in. oznajmiła, że "dosztukuje sobie męski narząd płciowy", a potem poszło już z grubej rury. Zapowiedziała proces Katarzynie Nosowskiej, zagroziła Sandrze Kubickiej, nazwała Anetę Glam "przechodzoną babcią polskiego pochodzenia", pojawiła się na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, a przy okazji opowiadała dziennikarzom o swoim rzekomo luksusowym życiu w Miami u boku Latynosa "Dżaka".

Caroline Derpieński ma urodziny. Tak się bawiła rok temu. Jeden fakt zaskakuje

Caroline Derpieński poinformowała 28 września obserwatorów, że skończyła 23 lata. "Dziś urodziny dolarsowej królowej" - napisała uradowana na Instagramie. Choć na zdjęcia z tegorocznej imprezy przyjdzie nam jeszcze poczekać, sprawdziliśmy, jak bawiła się rok temu. W 2022 roku Derpieński skończyła 22 lata i bawiła się w najlepsze na Florydzie. Na zdjęciu widzimy, jak pozuje w towarzystwie talerza ostryg, z wymyślnym drinkiem w ręku. Sceneria jest oczywiście bajeczna i romantyczna. To, co zwraca uwagę, to zaledwie dwa nakrycia do stołu. Możemy wywnioskować, że rok temu Derpieński zdecydowała się świętować 22. urodziny tylko w towarzystwie ukochanego. Jak będzie w tym roku?

Caroline Derpieński ma urodziny. Te gwiazdy raczej nie złożą jej życzeń

Katarzyna Nosowska, Sandra Kubicka, Joanna Krupa, Anja Rubik i Aneta Glam to znane osoby, które z pewnością nie pojawią się na ewentualnej imprezie urodzinowej Caroline Derpieński. Ta ostatnia w szczególności obrała sobie za cel "obnażenie prawdy" na temat 23-latki. "Żona Miami" jako dowód na medialne kłamstewka Derpieński opublikowała zdjęcia celebrytki z mężczyzną, który ma być jej partnerem. Nie byłoby w tym nic interesującego, gdyby nie fakt, że towarzyszem ze zdjęć nie jest "Latynos Dżak", o którym mówi w wywiadach, a niejaki Krzysztof z Sosnowca.

Caroline Derpieński świętuje 23. urodziny fot. instagram.com/carolinederpienski

Glam odwiedziła także "Dzień dobry TVN", gdzie stwierdziła, że białostoczanka należy do grona dziewczyn, które "chcą być jak ona", ale zwyczajnie im się nie udaje. Czego życzycie Caroline Derpieński w dniu jej 23. urodzin? ZOBACZ TEŻ: Pojawienie się Derpieński to nie przypadek? Aneta Glam szokuje teorią. "Ktoś nią steruje"