Kukulska dodała prywatne zdjęcia Szelągowskiej. Przez lata były w konflikcie. A teraz?

Dorota Szelągowska świętowała ostatnio 43. urodziny. Najpopularniejsza projektantka wnętrz w Polsce została zasypana życzeniami od fanów i ekipy, z którą pracuje przy programach TVN-u. Przyjaciel przygotował dla niej niespodziankę: "Jestem porwana w podróż przez najwspanialszego faceta na świecie, to są najlepsze urodziny na świecie" - powiedziała w nagraniu na Instagramie. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ. Do grona, które uczciło ten dzień dołączyła Natalia Kukulska, która wrzuciła do sieci prywatne zdjęcia i zwróciła się do Szelągowskiej.

Natalia Kukulska opublikowała zdjęcia Doroty Szelągowskiej. "Dotku..."

Z okazji urodzin Szelągowskiej, piosenkarka opublikowała na Instagramie kolaż imprezowych zdjęć sprzed lat. "Dotku - całuję urodzinowo z pakietem najlepszych życzeń z serducha" - napisała Kukulska na InstaStories i dodala: "Przywołuję te balangowe wspomnienia w urodziny, by nie zapomnieć, że umiemy w imprezy... I niech to nie mija" - podpisała "kompromitujące" fotki. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia Szelągowskiej i Kukulskiej sprzed kilkunastu lat, zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Natalia Kukulska i Dorota Szelągowska poróżniły się przez rozwód?

Natalia Kukulska i Dorota Szelągowska znają się i przyjaźnią od przeszło 20 lat. Ich znajomość miała jednak wzloty i upadki. Piosenkarka i jej mąż, Michał Dąbrówka byli dobrymi przyjaciółmi z Adamem Sztabą, który związał się z Szelągowską. Odtąd cała czwórka była w serdecznych relacjach. Projektantka i muzyk pobrali się dopiero po 11 latach związku, ale już po dwóch od ślubu postanowili się rozstać. To właśnie rozwód w 2015 roku miał podzielić przyjaciółki. Według doniesień, prowadząca programów o remontach miała czuć się zdradzona przez Kukulską i Dąbrówkę, ponieważ w trakcie jej rozwodu ze Sztabą mieli rzekomo trzymać jego stronę. Jednak, jak widać, przyjaźń przetrwała, a panie chętnie spędzają ze sobą czas. ZOBACZ TEŻ: Salon Szelągowskiej. Białe meble i kanapa zachwycają, ale uwagę przyciąga to, co jest na ścianie