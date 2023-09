Darek z "Rolnik szuka żony" skradł serca fanek. Ma się czym pochwalić

"Rolnik szuka żony" wrócił we wrześniu na antenę Telewizji Polskiej. Nowi uczestnicy szybko zaskarbili sobie serca publiczności. Jednym z nich jest 27-letni Darek. Rolnik zajmuje się hodowlą warzyw. W programie mogliśmy zobaczyć jego gospodarstwo w Ozorkowie, niewielkiej miejscowości pod Łodzią.

Tak mieszka Darek z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony"

Dla Dariusza wieś i rolnictwo to sposób na życie. Przed kamerami wyznał, że nie mógłby przeprowadzić się do miasta. Praca jest dla niego bardzo ważna i sprawia mu wiele przyjemności. Poza tym uwielbia być w kontakcie z naturą, a także ceni ciszę i spokój, którymi może się cieszyć, mieszkając w małej miejscowości.

Dariusz prowadzi rodzinne gospodarstwo nastawione na produkcję warzyw. Mimo młodego wieku poważnie myśli o założeniu własnej rodziny. W kobiecie najbardziej ceni prawdomówność, pracowitość i naturalność. Uważa, że idealny związek jest wtedy, gdy dwoje ludzi akceptuje się w pełni i nikt nie próbuje drugiego zmieniać - opowiadała o nim Marta Manowska.

27-latek prowadzi gospodarstwo o powierzchni 15 hektarów, gdzie pod osłonami hoduje wczesne warzywa. Jak można zobaczyć w programie, jest to głównie botwinka czy włoszczyzna. Dariusz przyznał, że nie tylko zarządza całym biznesem, ale podejmuje się też wszelakich prac, od sadzenia po zbiory roślin. "Jak pójdę na spacer podejrzeć swoje roślinki, to wszystko cieszy oko, że z dnia na dzień jest coraz większe. To sprawia ogromną radość, że rośnie" - wyznał.

Darek z "Rolnik szuka żony" uwielbia adrenalinę. Jego pasją jest jazda na motocyklu

Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Marta Manowska zapytała Dariusza o to, co lubi robić w wolnym czasie. Okazuje się, że mężczyzna ma dwie wielkie pasje. Pierwszą z nich jest tenis stołowy, w który gra z całą rodziną. "Zawsze po pracy, jak mamy tylko czas, to rozkładamy stół, bierzemy paletki i gramy" - opowiadał. Posiada też swój ukochany motocykl. Jazda na jednośladzie i towarzysząca temu adrenalina pozwala mu się zrelaksować po ciężkim dniu. "Gdy jedzie się motorem, to człowiek jest wolny. Ta adrenalina, ta szybkość. To jest taka część mojego życia, gdzie mogę się odciąć od pracy i poczuć się po prostu wolny" - mówił w rozmowie z prowadzącą. Więcej zdjęć Darka z "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.

