Pięć minut sławy Caroline Derpieński jeszcze tyka. Celebrytka kuje żelazo, póki gorące i w dalszym ciągu dostarcza mediom materiały na nowe artykuły. W ostatnich tygodniach m.in. zapewniła rekordową oglądalność programu Kuby Wojewódzkiego, zapowiedziała wytoczenie procesu Katarzynie Nosowskiej, rozpoczęła ścieżkę wojenną z Anetą Glam. Lada dzień ma pokazać swojego tajemniczego latynoskiego kochanka "Dżaka", udowadniając, że nie jest nim niejaki Krzysztof z Sosnowca. W tle tego wszystkiego prężnie prowadzi także Instagrama, na którym nie brakuje barwnych treści. Celebrytka stwierdziła ostatnio, że jest doskonałym wzorem do naśladowania dla młodych osób.

Caroline Derpieński proponuje nowy przedmiot w szkole

Derpieński udostępniła na Instagramie relację jednej z jej młodszych obserwatorek, która w odpowiedzi na pytanie, czy marzy o pracy, przyznała, że "marzy o kąpaniu w diamentach, jak robi to Caroline Derpieński". Białostoczanka była wniebowzięta. "Jak ja się cieszę, że daję tak cudowny przykład młodzieży" - napisała. Kolejno można uznać, że Derpieński zaapelowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o stworzenie nowego, obowiązkowego przedmiotu w szkołach. "Powinni wprowadzić w szkołach obowiązkowy przedmiot: Mentorship by Caroline Derpieński (Doradztwo według Caroline Derpieński - tłum. red.)" - oceniła. Ostatnie zdanie we wpisie celebrytki może jednak zdziwić. "Cudowne pokolenie nierobów nam rośnie" - czytamy. Czyżby sama się "zaorała"?

Caroline Derpieński ostatnio szukała pracy w TVN-ie

Działalność zawodowa Caroline Derpieński wciąż pozostanie niejasna. W ostatnim czasie zaapelowała do włodarzy TVN-u. "Powinniście mnie zatrudnić jako prowadzącą jakiegoś programu albo (zrobić - red.) program o mnie" - napisała w relacji na Instagramie Caroline Derpieński, wrzucając screen z profilu stacji, na którym widzimy 4,6 milionów odtworzeń fragmentu jej wywiadu u Kuby Wojewódzkiego. Czyżby Derpieński szukała pracy w Polsce? Przypominamy, że niejednokrotnie podkreślała w rozmowach z mediami, że przyjeżdża do ojczyzny tylko po to, aby "pogwiazdorzyć", a jej "prawdziwa kariera" ma trwać za oceanem. Jednakże, mimo że przedstawia się jako wpływowa mieszkanka Miami z wieloma zerami na koncie, to o jej biznesowych przedsięwzięciach wiemy tyle, co nic.