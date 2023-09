Znów wypominają Rzeźniczakowi przeszłość. A tu taka reakcja

Pod koniec listopada 2022 roku Jakub Rzeźniczak zaskoczył wszystkich, chwaląc się, że wziął ślub z partnerką Pauliną na Florydzie. Informacja była też niemałym szokiem, bo zaledwie w lipcu zmarł syn piłkarza, Oliwier, który walczył z rakiem. Wiadomość o ślubnej ceremonii i publikowanie serii radosnych zdjęć na tle malowniczych widoków sprawiły, że na Rzeźniczaka i jego żonę spadła lawina hejtu. Oni się jednak nie poddali i do tej pory chętnie publikują wspólne zdjęcia oraz nagrania, chwaląc się swoim uczuciem. Internauci wciąż jednak wytykają im przeszłość.

Internauci znów wypominają Rzeźniczakowi przeszłość. Szybko zareagował

Jakub i Paulina spodziewają się obecnie pierwszego dziecka. Para niedawno ogłosiła to oficjalnie, o ciąży wiadomo jednak już od jakiegoś czasu. Wszystko wygadała bowiem była partnerka piłkarza, Magdalena Stępień. Tymczasem Rzeźniczkowie pochwalili się, że zostaną rodzicami córki. Niemal codziennie pokazują nowe zdjęcia i nagrania, dzięki którym fani mogą zobaczyć, jak wygląda ich codzienność. Przy okazji okazują sobie na nich sporo czułości. Internauci natychmiast to zauważyli i wspomnieli o przeszłości.

Co ciekawe, tym razem obyło się bez hejtu. Internauci są pod wrażeniem kwitnącego uczucia Jakuba i Pauliny. "Pięknie, bardzo was podziwiam, jak rozkwitacie oboje. Ciąża służy wam obojgu. Pokonaliście przeciwności, córeczka wam to wszystko wynagrodzi. Bądźcie szczęśliwi" - napisała jedna z internautek. Jakub Rzeźniczak postanowił zareagować na ten komentarz, zwracając uwagę, że dawne doświadczenia wyszły im na dobre. "Myślę, że to wszystko, co się wydarzyło, jeszcze bardziej umocniło naszą więź" - napisał.

Inna internautka postanowiła pouczyć Jakuba Rzeźniczaka, nawiązując do jego przeszłych wybryków. Nie jest bowiem tajemnicą, że ma na swoim koncie zarówno zdrady, jak i porzucanie ciężarnych partnerek - zostawił zarówno Magdalenę Stępień w ciąży, jak i wcześniej Ewelinę Taraszkiewicz, z którą ma córkę. "Piękna miłość Kuba, nie nawal teraz" - napisała internautka. Jakub Rzeźniczak zareagował również na ten komentarz. "Tak jest" - odpisał.

