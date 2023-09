Choć Marcin Daniec na scenie kabaretowej istnieje już od lat 80., ogromną popularność zyskał dopiero dekadę później, gdy jego występy zaczęła emitować Telewizja Polska. W życiu zawodowym układało mu się znakomicie, jednak długo nie mógł znaleźć szczęścia w miłości. Pierwsze małżeństwo, z którego doczekał się córki Karoliny, zakończyło się rozwodem. Obecną żonę, Dominikę, z którą związany jest od ponad dwóch dekad, poznał przypadkiem podczas jednego ze swoich występów.

Marcin i Dominika Dańcowie obchodzą 22. rocznicę ślubu

We wspólnym wywiadzie udzielonym "Pani" Dominika Daniec opowiadała, że Marcin Daniec zrobił na niej ogromne wrażenie, gdy pierwszy raz zobaczyła go na scenie. Kilkanaście miesięcy później na jego występ wybrała się ponownie, a następnie udała się za kulisy pod autograf. "Od początku mi się podobał, ale miałam wtedy 19 lat i nie przyszło mi nawet do głowy, że moglibyśmy być razem" - relacjonowała. Satyryk od razu stracił dla niej głowę. Sprawa była jednak skomplikowana, bo Dominika była wówczas zajęta.

Zwariowałem na jej punkcie harlequinowo, od pierwszego dnia. Ona miała chłopaka, więc czekałem na nią trzy lata. Kochałem ją platonicznie. W tym czasie byliśmy zaledwie trzy razy na kawie - mówił Daniec Pomponikowi.

Córka Marcina Dańca początkowo miała problem, aby zaakceptować nową wybrankę ojca, która dodatkowo jest od niej starsza zaledwie o cztery lata. Dominika przyznała po latach, że ona i Karolina są dziś przyjaciółkami. Krytycznie patrzono także na różnicę wieku pary wynoszącą 20 lat. Im samym ona jednak zupełnie nie przeszkadza. "W mojej rodzinie to nic nadzwyczajnego. Obie babcie były dużo młodsze od dziadków. Myślę, że dojrzały mężczyzna jest lepszym partnerem" - zdradziła "Pani" Dominika.

Zakochani na ślubnym kobiercu stanęli 8 września 2001 roku. Z okazji 22. rocznicy Marcin Daniec opublikował zdjęcie z ceremonii, nie ukrywając, że był to jeden z najpiękniejszych dni w jego życiu. Dominika na tę okazję zdecydowała się na bardzo nietypową, bo czerwoną suknię ślubną. "Gondolier", płynąc po jeziorze, śpiewał "O sole mio", Eleni śpiewała "Ave Maria", były sztuczne ognie i dostąpiłem zaszczytu, by z Czerwonymi Gitarami zaśpiewać mojej żonie: "Ładne oczy masz!" - wspomina wesele satyryk. Więcej wspólnych zdjęć Marcina i Dominiki Danców znajdziecie w galerii na górze strony.