Drastyczna zmiana w wyglądzie księżnej Kate. MA GRZYWKĘ! Dodała jej pazura

Księżna Kate raczej nie eksperymentuje z wizerunkiem. Stawia na klasyczne elementy garderoby i to samo tyczy się fryzur. Najczęściej można zobaczyć ją w rozpuszczonych, delikatnie pofalowanych włosach. rzadko kiedy ma je związane. Robi to zazwyczaj na eleganckie przyjęcia i wówczas na głowie nosi królewską tiarę. Tym razem zdecydowała się na o wiele bardziej drastyczną zmianę i postawiła na elegancką grzywkę. To, co zasługuje na szczególną uwagę, to wyostrzenie się kształtu twarzy żony księcia Williama. Zdecydowanie zmiana na plus.

Stylem księżnej Kate inspiruje się mnóstwo kobiet na całym świecie. Żona księcia Williama uchodzi za ikonę mody i rzadko kiedy zdarza się jej zaliczyć stylizacyjne wpadki. Przyzwyczaiła fanów do eleganckiego wyglądu. Zazwyczaj też pokazuje się w rozpuszczonych włosach. 27 września odwiedziła przedszkolaków w Sittingbourne w Wielkiej Brytanii w ramach kampanii "Shaping Us" dotyczącej wczesnego rozwoju dzieci. Przy okazji zadowolona pozowała do zdjęć z maluchami i chętnie się z nimi bawiła. Największą uwagę zwróciła jednak jej subtelna grzywka. Przy okazji zamiast rozpuszczonych pukli, związała włosy w stylowego koka, co jeszcze bardziej podkreśliło jej nowe uczesanie, a elegancką grzywkę wyprostowano i ułożono na boki. Więcej zdjęć księżnej Kate znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Księżna Kate podczas wizyty w Orchards Centre w Milton Regis znów postawiła na bardzo przemyślaną stylizację. Założyła czerwoną marynarkę ze złotymi guzikami, którą można kupić w popularnej sieciówce, Górę stylizacji zestawiła z prostymi spodniami w ciemnym kolorze i beżowym swetrem. Do całości dobrała złote kolczyki i buty z dekoracyjną klamrą na płaskiej podeszwie. Cała stylizacja prezentowała się szykownie, ale była też wygodna. Główną rolę zagrała jednak fryzura księżnej, która nie tylko wyostrzyła jej rysy twarzy, ale i wyeksponowała szyję. Trzeba przyznać, ze w takim wydaniu księżna Kate wygląda rewelacyjnie i być może po metamorfozie włosów będzie częściej czesać się w ten sposób. A wam jak podoba się nowa fryzura żony księcia Williama?