Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis ślub brali dwukrotnie. Na początku września 2013 roku w Sanoku, rodzinnym mieście trenerki, odbyła się ceremonia cywilna, a kilkanaście dni później zakochani złożyli przysięgi małżeńskie w warszawskim klasztorze dominikanów. W tym roku mija już dziesięć lat, odkąd Ewa Chodakowska i jej ukochany są małżeństwem, a ten fakt trenerka uhonorowała w instagramowym poście.

Ewa Chodakowska była sceptyczna wobec ślubów

Z okazji jubileuszowej rocznicy ślubu Ewa Chodakowska zamieściła nagranie, na którym widać, jak wertuje kartki z prywatnego albumu ze zdjęciami z ceremonii. Podzieliła się kadrami, na których maszeruje do ołtarza, wychodzi z kościoła wraz z ukochanym czy szaleje na parkiecie podczas pierwszego tańca. Trenerka zdobyła się przy okazji na szczere wyznanie, pisząc, że dopóki nie poznała Lefterisa Kavoukisa, nie sądziła, że kiedyś zostanie mężatką. "Kiedyś nie wierzyłam w śluby. Kojarzyłam je z zatraceniem cząstki siebie. Odebraniem wolności wyboru. Aż pojawiłeś się ty" - pisze w instagramowym poście.

I tak dziesięć lat po ślubie wybieram ciebie każdego dnia - dodała.

Znajomi i fani Ewy Chodakowskiej pospieszyli z gratulacjami w komentarzach. "Kochani, kiedy to zleciało? Pamiętam jak dziś ten cudny dzień. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, kochajcie się i spełniajcie marzenia", "To był niezapomniany dzień, wieczór i noc! Całuje was gorąco, jesteście wyjątkowi", "Kolejnych pięknych lat razem! Wzór" - czytamy.

Ewa Chodakowska otwarcie mówi o bezdzietności

Odkąd Ewa Chodakowska zaczęła tworzyć związek z Lefterisem Kavoukisem, wciąż dostawała natarczywe pytania od internautów, kiedy para zdecyduje się na powiększenie rodziny. Trenerka miała dość bycia nagabywaną na ten temat, dlatego w pewnym momencie powiedziała otwarcie, że nie zamierza mieć dzieci. Jak przyznała w rozmowie z Plotkiem, spadł na nią za to ogromny hejt. Zwróciła też uwagę, że decydowanie się na dzieci ze względu na presję społeczną może być tragiczne w skutkach. "Jeśli nie decydujemy sami za siebie, to skończy się to wielkim nieszczęściem. Naszym i też nieszczęściem tych dzieci, które przychodzą na ten świat nie z miłości, potrzeby, tylko z presji (...). To jest absurd, żeby w XXI wieku w środku Europy wciąż tłumaczyć takie rzeczy" - mówiła.