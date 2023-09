Kurdej-Szatan PRZERAŻONA. Zareagowała na pobicie kobiety na ulicach Warszawy

Barbara Kurdej-Szatan nie ukrywa swoich poglądów politycznych w mediach. Aktorka w 2021 roku po mocnej wypowiedzi o sytuacji na białoruskiej granicy straciła pracę w TVP i usłyszała zarzuty, a jej sprawa trafiła do sądu, który ją umorzył. Regularnie zabiera głos w ważnych sprawach. Liczy, że po zbliżających się wyborach sytuacja polityczna w kraju się zmieni. Tym razem na InstaStories dosadnie napisała, co myśli o politycznych fanatykach. Trzech z nich spotkała mieszkanka Warszawy, która została zwyzywana i pobita.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan apeluje, by iść na wybory

Kurdej-Szatan przerażona. Zareagowała na pobicie kobiety z plakietką KO

Jak przekazał w mediach dziennikarz "Gazety Wyborczej" i "Wysokich Obcasów" Damian Maliszewski, we wtorek 26 września troje mężczyzn "zwyzywało od komuchów" i pobiło kobietę noszącą plakietkę Koalicji Obywatelskiej. Do zdarzenia doszło na ulicy Brackiej w Warszawie. Damian Maliszewski zamieścił na Instagramie wpis, w którym opublikował zdjęcie pani Oli z podbitym okiem, jednak post zniknął. Jak zauważył, coraz częściej dochodzi do tego typu napadów, a sprawców najprawdopodobniej motywuje polityczna nienawiść, podżegana przez samych polityków partii rządzącej.

Dzieje się coś bardzo niepokojącego. Te wszystkie napaści, na posła Budkę, na jedną z posłanek, na panią, o której dziś napisałem, która została pobita za to, że miała serduszko opozycji wpięte w bluzkę. To przedsmak tego, co Kaczyński planuje po ewentualnej przegranej wyborów. Na jednym z wieców zapowiedział, że jeśli opozycja wygra wybory, wydarzy się coś w rodzaju i tu cytat "wojny domowej". Moim zdaniem Kaczyński przygotowuje ludzi do konfliktu, do wojny, do zamieszek. Wydaje mi się, że czuje, że może przegrać wybory, dlatego cały aparat pańska, łącznie z propagandową telewizją, robią wszystko, żeby napuszczać ludzi na siebie - powiedział.

Aktorka na InstaStories zamieściła zdjęcie postu Maliszewskiego, na którym widać kobietę ze śladami pobicia na twarzy. Ostro zareagowała na tego typu incydenty. Przy okazji zaapelowała do obserwatorów, by spełnili obowiązek obywatelski i poszli 15 października oddać swój głos w wyborach. "Co za koszmar. Prawicowi fanatycy pobili starszą panią. 15 października wszyscy na wybory! - napisała". Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kurdej-Szatan przerażona. Zareagowała na pobicie kobiety z plakietką KO Fot. Instagram/ kurdejszatan