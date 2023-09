W "Love Island" klubu książki nie założą. Ania gorzko o literaturze: Lubię, ale nie czytam

W "Love Island" nadszedł w końcu czas na najbardziej emocjonującą część programu, czyli Casa Amor. W tym teście wierności uczestnicy zostają rozdzieleni, aby móc nawiązać nowe znajomości. Do willi na wyspie wprowadziło się kilku obcych mężczyzn, którzy będą kusić panie. Jednym z nich był Przemek. Od razu zainteresował się Anią. Między nimi doszło do dość... ciekawej dyskusji. Kiedy jednak temat zszedł na książki, 28-latka wprawiła fanów w osłupienie. Nie zostawili na niej suchej nitki.

Zobacz wideo Doda wyznała, co uważa o "Love Island"

"Love Island". Pytanie o książki zaskoczyło Anię. Zawstydziła się

W Casa Amor jest naprawdę gorąco. Jeden z nowych uczestników, Przemek, ewidentnie wpadł w oko Ani. Mężczyzna był o tym przekonany. "To, że jestem od niej młodszy, nie miało w sumie żadnego znaczenia, bo zrobiłem na niej wrażenie samym sobą. Mam chyba inteligencję jakąś tam w sobie" - wyznał pewny siebie. Mieli nawet chwilę, aby w spokoju porozmawiać sam na sam. Wkrótce temat zszedł na książki. "Co czytasz?" - zapytał 23-latek.

Nie czytam. Nie czytam, naprawdę. Znaczy, ja lubię książki psychologiczne, ale przyznam się, że nigdy z tych książek, które sobie sama kupiłam, nie przeczytałam ani jednej do końca - odparła uczestniczka.

Na twarzy Przemka widać było konsternację po tym wyznaniu. Zdecydował się jednak nie dobijać Ani i próbował ją pocieszyć. "A, to ja też nie czytam" - oznajmił. "No, więc nie myśl sobie, że czytam dużo, aczkolwiek dużo osób myśli, że czytam" - starał się ratować sytuację. Mimo to uczestniczce spodobała się ta wymiana poglądów. "Super, że nie rozmawialiśmy tylko o klockach Lego, tak jak z niektórymi gośćmi w jego wieku bywa" - stwierdziła.

Fani zażenowani wyznaniem Ani z "Love Island". W sieci zawrzało

Na oficjalnym profilu "Love Island" na Instagramie niedługo po premierze odcinka pojawił się fragment z rozmową Ani i Przemka. "Czyli randka w bibliotece jednak odpada" - podpisano post. Fani też zwrócili od razu uwagę na wypowiedzi uczestniczki na temat książek. Większość nie była zachwycona tym, co 28-latka wyznała przed kamerami. "Ania lubi książki, ale nie lubi ich czytać. Hit", "'Nie czytam... nie przeczytałam ani jednej do końca'. Nie mam pytań", "Samozaoranie" - czytamy w komentarzach.

Fani wypomnieli także uczestniczce, że jeszcze kilka dni temu krytykowała Alberta za jego "poziom intelektualny". Uczestniczka była zbulwersowana tym, że mężczyzna nie ma matury. Między partnerami doszło wówczas do ostrej wymiany zdań. "Chcesz powiedzieć, że ja jestem jakby głupszy od ciebie, tak? Ja jestem trochę niżej poziomów, niż ty?" - dopytywał barber. "No ja tak czuję nawet, jak rozmawiamy" - odparła niewzruszona 28-latka. Więcej zdjęć Ani i Przemka z "Love Island" znajdziecie w galerii na górze strony.