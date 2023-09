Andrzej i Agata Dudowie są małżeństwem od 1994 roku, a rok po ślubie doczekali się córki Kingi. O początkach związku pary nie wiadomo zbyt wiele, jednak pewne jest, że poznali się jeszcze w czasach licealnych. Duda, który aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, kilkakrotnie udostępniał na ich łamach zdjęcia swoje i żony z dzieciństwa i młodości. Częściej jednak wyręczali go w tym internauci.

Agata i Andrzej Dudowie na starych zdjęciach

Już w 2016 roku prezydent za pośrednictwem X (dawniej Twitter) postanowił złożyć fanom życzenia z okazji Dnia Dziecka. Przy okazji podzielił się fotografiami siebie i pierwszej damy z okresu dzieciństwa. Chociaż obydwie są czarno-białe, można odnieść wrażenie, że Andrzej Duda, który z czasem stał się brunetem, w dzieciństwie miał włosy dość jasnego koloru.

Rok później w sieci zaczęło krążyć zdjęcie Andrzeja Dudy z czasów liceum. Nie zostało opisane konkretną datą, ale widać na nim prezydenta bawiącego się na jednej ze szkolnych imprez. Sugerowano, że być może fotografia została wykonana na studniówce. Doniesienia te sprostował jednak sam zainteresowany, zaznaczając w komentarzu na X, że na balu maturalnym towarzyszyła mu Agata, a widoczne zdjęcie zostało wykonane w 1989 roku podczas spotkania wigilijnego samorządu szkoły.

Przeglądając stare zdjęcia Andrzeja i Agaty Dudów, można rozwiać wszelkie wątpliwości, do kogo podobna jest córka prezydenckiej pary. Na jednym z kont w mediach społecznościowych ktoś zestawił zdjęcie pierwszej damy sprzed lat z obecną fotografią Kingi Dudy. Są niemal identyczne - mają bardzo podobny kształt ust, nosy i wyraz twarzy. Wrażenie, że to prawie ta sama osoba, podbija również fakt, że panie mają na nich takie same fryzury - proste blond włosy średniej długości. Więcej zdjęć pary prezydenckiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata Duda krytykowana za fryzurę

Agata Duda, którą znamy głównie z krótkiej fryzury, ostatnio reprezentowała Polskę w Stanach Zjednoczonych w nieco dłuższym i mocno polakierowanym bobie. Stylista fryzur w rozmowie z Plotkiem nie zostawił na jej uczesaniu suchej nitki. "Dziś nikt, kto chce wyglądać dobrze, już się tak nie czesze. Współczesne boby nie są tak mocno wycięte na karku, jak u pierwszej damy. Zgodna z aktualnymi tendencjami linia strzyżenia powinna być zdecydowanie bardziej płynna. (...) Uwagę zwraca również to, że Agata Duda użyła stanowczo za dużo lakieru. Zrobiła sobie hełm, który niepotrzebnie dodał jej lat - powiedział Michał Musiał.