Od momentu rozstania z Maciejem Kurzajewskim Paulina Smaszcz jest stale obecna w mediach. Nie stroni też od aktywności w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko informuje fanów, co u niej słychać, ale też bez ogródek zamieszcza krytyczne opinie o związku byłego męża z Katarzyną Cichopek. W tym przypadku nie przebiera w słowach. Tym razem podzieliła się fragmentem swojego życia. Wiele wskazuje na to, że u "kobiety petardy" sporo się zmieniło. Tylko spójrzcie, co dostała od pewnego mężczyzny.

Paulina Smaszcz ma nowego adoratora? Pokazała wiadomości, które wymienili

Paulina Smaszcz zaskoczyła ostatnio fanów, publikując na Instagramie screen wiadomości, które wymieniła z tajemniczym mężczyzną. Nie dodała, czy jest to jej nowy partner, jednak sms-y wyraźnie wskazywały na flirt. Co napisał do niej adorator? Nawiązał do "kobiety petardy", czyli pseudonimu, który nadała sobie Smaszcz w swoich książkach i poradnikach dla kobiet.

Myślisz, że mógłbym być "facetem petardą"? - zapytał mężczyzna.

Facetem Dynamitem - odparła Paulina Smaszcz.

Przy wiadomości dodała: "Jak ja uwielbiam mądrych i dowcipnych mężczyzn" i "Love this" (z ang. kocham to). Nie zdradziła reszty konwersacji, ale jak widać, wiadomość bardzo jej się spodobała. Od czasu rozwodu z Kurzajewskim Smaszcz podkreślała, że skupia się na własnym rozwoju. Myślicie, że z rozmówcą łączy ją coś więcej?

Paulina Smaszcz rozliczyła się z przeszłością. W mocnym wpisie wbija szpilę byłemu?

Dziennikarka i autorka książek często publikuje wpisy, w których wyraźnie zaznacza swoje poglądy. Ostatnio nawiązała do bólu w swoim życiu. "Niczego nie da się ukryć w szczerości. (...) Nie ukryję bólu, ran, mijającego czasu, choroby, przeżyć, doświadczeń i rozczarowań. Życie stworzyło nową Paulinę, która nie rozdaje już swojej energii byle komu, nie wspiera tych, którzy na to nie zasłużyli, nie jest 24h dla innych, a zapomina o sobie, nie promuje złych ludzi z plastiku, którzy nie znają słowa 'dziękuję'" - napisała na Instagramie. Niektórzy doszukali się, że wbiła tym samym szpilę byłemu mężowi... Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.

Paulina Smaszcz pokazała wiadomość od tajemniczego mężczyzny fot. instagram.com/paulina.smaszcz