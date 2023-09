Maria Wiktoria Wałęsa jest siódmym z ośmiorga dzieci Lecha i Danuty Wałęsów. Nawiązała flirt z show-biznesem w 2006 roku, kiedy TVN zaprosił ją do czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie występowała z Pawłem Godkiem, z którym ostatecznie zajęła siódme miejsce. Mimo że córka byłego prezydenta odpadła z programu stosunkowo szybko, to media i tak wróżyły jej długą karierę. Tak się jednak nie stało. Czym zajmuje się dziś?

Medialna przygoda Marii Wałęsy zaczęła się od "Tańca z Gwiazdami"

Marię Wałęsę do udziału w "Tańcu z gwiazdami" miał namówić... ojciec. Twierdził, że udział w tanecznym formacie jest dla niej ogromną szansą i przepustką do kariery. Po programie Maria Wiktoria nie mogła odpędzić się od paparazzi, "Super Express" opisywał nawet ze szczegółami jej przygody w klubach. Kulminacją był jednak moment, w którym dała się złapać, jak pod wpływem alkoholu śpi w samochodzie. "Położyłam się na sekundę w samochodzie i od razu poczułam błysk flesza. (...) Czułam straszny wstyd i duże upokorzenie (...) Tata mnie wyśmiał" - tłumaczyła dla "Vivy". Jak przyznała po latach, romans z show-biznesem zwyczajnie ją przerósł.

Miałam dopiero 24 lata i trudno mi było odmówić z takich zwyczajnych, ludzkich powodów. Chciałam nauczyć się tańczyć, chciałam przeżyć przygodę. Nie miałam świadomości tego, co się później wydarzy. Pracowałam już jakiś czas z moim tatą i wydawało mi się, że przynajmniej trochę wiem, jak funkcjonują media. Byłam w błędzie - mówiła dla "Gali".

Maria Wałęsa wycofała się z życia publicznego. Jak dziś wygląda?

To media i paparazzi skłoniły Wałęsę do wycofania się z życia publicznego. Od lat chroni swoją prywatność i w bardzo ograniczony sposób funkcjonuje w mediach społecznościowych. Na Instagramie po raz ostatni była aktywna w 2020 roku, na Facebooku zmienia jedynie zdjęcia profilowe. Widzimy, że ma dziś blond włosy i lubi delikatny makijaż. Na jej powrót do mediów nie ma co liczyć. Na prośbę o wywiad dla Plejady miała odpowiedzieć: "Nie dzielę się już moimi sprawami z prasą - niech to będzie mój komentarz". Więcej zdjęć Wałęsy znajdziecie w galerii u góry strony.