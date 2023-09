Nie żyje wydawca TVN24. "Tata, Mąż, Dobry Człowiek. Bardzo smutno"

Przemysław Janowski przez niemal 20 lat był związany ze stacją TVN24. Początkowo był redaktorem, później przejął funkcję wydawcy. Pracował przy tworzeniu "Dnia na Żywo", a następnie przejął wydawanie pasma porannego. Jak podają jego koledzy i koleżanki z redakcji, zmarł nagle. "Odszedł niespodziewanie. Nie tak miało być. Bo według planu, zgodnie z grafikiem, Przemek powinien był wydać dla Państwa dzisiejszy poranek, dzisiejsze "Wstajesz i wiesz" - czytamy. Jednocześnie do publicznej informacji nie podano przyczyny śmierci Janowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą "Jokera". Jakubik po "Wołyniu" miał koszmary. Granie w tych filmach przypłacili zdrowiem

Przemysław Janowski nie żyje

Przemysław Janowski był ważną częścią stacji TVN24. O jego śmierci na Instagramie napisał Wojciech Bojanowski, reporter "Faktów", który relacjonował m.in. wojnę w Ukrainie. Do krótkiego, ale bardzo emocjonalnego wpisu załączył zdjęcie Janowskiego, które najprawdopodobniej stanęło w newsroomie stacji TVN24. "Przemo. Zaj**isty ziom, Wydawca Anteny, Tata, Mąż, Dobry Człowiek. Bardzo smutno" - napisał na Instagramie Bojanowski.

Ponadto na stronie TVN24 pojawiło się pożegnanie Janowskiego, w którym poinformowano, że jego pogrzeb odbędzie się 28 września na cmentarzu na warszawskiej Sadybie. Lwią część artykułu zajmują wpisy pracowników stacji, którzy wspominają 43-latka i go żegnają. Podobnie jak wpis Bojanowskiego, te również są przepełnione smutkiem. Oto niektóre z nich: "W pracy profesjonalny, rzeczowy, zawsze pomocny. Uważny - na ludzi i zdarzenia. Ze świetnym poczuciem humoru i dużą dawką zdrowego dystansu do siebie. Z życiową mądrością, której teraz tak bardzo będzie brakować. Przemo, będę tęsknić", "Przemo, wciąż nie wierzę, że już nie ma cię wśród nas. Przecież zawsze tu byłeś - ze swoim uśmiechem i błyskiem w oku, kiedy mówiłeś o rodzinie, pracy, bieganiu i swoich roślinkach. Dziękuję za wszystkie rozmowy. Gdziekolwiek jesteś - do zobaczenia!" - czytamy. Rodzinie i bliskim Przemysława Janowskiemu redakcja Plotka również składa najszczersze kondolencje.