Patrycja Tuchlińska w osobistym wyznaniu. "Kiedyś wyglądały inaczej..."

Patrycja Tuchlińska od kilku lat związana jest z miliarderem Józefem Wojciechowskim. Przedsiębiorca i właściciel jednej z firm deweloperskich notowany jest na listach najbogatszych Polaków, a Tuchlińska w mediach społecznościowych chętnie chwali się luksusowym życiem u jego boku. W jednym z InstaStories celebrytka zdobyła się na żartobliwą refleksję, że jej życie zmieniło się nieco, odkąd została mamą.

Patrycja Tuchlińska pokazała, jak dziś spędza czas nad basenem

Tuchlińska i Wojciechowski są rodzicami chłopca, który na początku sierpnia skończył dwa lata. Ukochana miliardera często chwali się kadrami, na których spędza czas z synem, a w instagramowych postach podkreśla, że bycie mamą to dla niej wspaniała przygoda. "Cudownie jest być mamą! Kochane mamusie, życzę nam dużo siły na tej pięknej drodze!" - pisała celebrytka w Dniu Matki na Instagramie, dodając zdjęcie, na którym przytula kilkumiesięcznego syna. Opieka nad dwulatkiem jest jednak z pewnością absorbująca. Tuchlińska zamieściła kadr z wakacji, na którym widać, że znajduje się nad basenem. Odświeżające drinki i krem do opalania zastąpiły jednak książki edukacyjne, które przegląda razem z dzieckiem w czasie odpoczynku. Więcej zdjęć luksusowego życia Patrycji Tuchlińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Kiedyś chwile przy basenie wyglądały inaczej... - podpisała zdjęcie.

Syn Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego miał luksusowe przyjęcie

Drugie urodziny syn miliardera i jego partnerki świętował z prawdziwym przytupem, choć impreza przypominała raczej bankiet dla dorosłych lub wręcz małe wesele niż kinderbal dla dzieci. Motywem przewodnim był kolor biały, a, jak można sądzić po zdjęciach, gości obowiązywał dress code ograniczający się właśnie do tego odcienia. Dumna mama pozowała z synem przy ogromnym, sześciopiętrowym torcie, a goście mogli raczyć się jedzeniem i napojami ze stołów, na których pojawiła się elegancka zastawa i menu. Co do gości - wrażenie robi nawet ich lista. Trudno powiedzieć, czy rodzice zaprosili kolegów malucha, ale na kinderparty (?) z pewnością bawili się Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.