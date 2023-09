Ostatni raz Robert Gonera był widziany w "M jak miłość" w 2006 roku. Od niedawna wiadomo, że były mąż sędzi Mostowiak powróci do najpopularniejszego serialu Dwójki. Poznaliśmy szczegóły związane z jego wątkiem. Fani Dominiki Ostałowskiej mogą zacierać ręce. Jego powrót oznacza, że serialowej Marty znowu będzie na ekranie więcej, tak, jak w pierwszych odcinkach, gdy tworzyła z Gonerą jedną z najciekawszych par serialu TVP2.

Powrót Jacka do "M jak miłość"

Niegdyś Dominika Ostałowska grała jedną z najważniejszych bohaterek "M jak miłość". Niestety w ostatnich latach jej wątek został ograniczony. Obecnie Marta Mostowiak, w którą się wciela, jest tłem dla wydarzeń związanych z jej synem. Na szczęście dla jej fanów, od listopada jej wątek wróci na dawne tory. Dowiedzieliśmy się od produkcji, że powrót Roberta Gonery będzie związany z Dominiką Ostałowską. Prawnik pojawi się w 1758 odcinku serialu, zaplanowanym w emisji na 14 listopada.

Jacek odnajdzie Martę w Grabinie. Zaproponuje jej współpracę. Dawne odczucia odżyją. Znowu namiesza - mówi tajemniczo osoba związana z "M jak miłość".

Franciszek Przybylski, Dominika Ostałowska i Robert Gonera w 'M jak miłość' Fot. screen 'M jak miłość' TVP VOD

Jako "małżeństwo" w kryzysie otrzymywali propozycje od widzów naprawy związku

Ostałowska lubiła przed laty wątek z Gonerą. "Z rozrzewnieniem wspominam naszą pracę i wspólny wątek w serialu. Darzę Roberta ogromną sympatią. Mieliśmy okazję spotkać się, gdy 'M jak miłość' dopiero startowało, więc mam wyjątkowy sentyment do tego czasu" - powiedziała Ostałowska w "Dobrym Tygodniu". Dodała, że ludzie żyli jej losami . "Kiedy grani przeze mnie i Roberta bohaterzy w 'M jak miłość' przeżywali kryzys w związku, dostaliśmy na przykład zaproszenie od właścicieli pewnego pensjonatu w górach. Pisali, że czeka na nas pokój, żebyśmy przyjechali wraz z "synem", a na pewno uda nam się odbudować naszą relację" - dodała aktorka.

Dominika Ostałowska Fot. Kapif.pl

Ograniczenie jej wątku w serialu TVP2 to nie był jej pomysł. "Nie chciałam znikać z 'M jak miłość'. To nie moja wina. Ja chętnie gram Martę. Jak jej nie było na ekranie to była to tylko decyzja scenarzystów" - tłumaczyła w "Fakcie" Ostałowska. Czy po latach uda się jej znowu rozgrzać miłosnym wątkiem widownię? Trzymamy kciuki!